Des proches de la famille victime d’un incendie dans le secteur Buckingham, samedi, sont toujours sur le choc. Un bébé de trois mois a succombé à ses blessures , son père est toujours dans un état critique et les trois autres membres de la famille ont été hospitalisés.

Lundi, c’était au tour de la fillette de 21 mois d’être opérée pour traiter des blessures subies lors du brasier. Ma petite chérie aujourd’hui allait se faire opérer. Elle est à CHEO [Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario] », a relaté avec émotion Lucie L’Abbée, la grand-mère de la petite.

L’opération a bien été. Il ne faut pas rêver en couleur encore une fois, on nous l’a dit , a ajouté Mme L’Abbée. Son fils, qui a subi de graves blessures dans l’incendie, sera opéré mardi au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Il y a 85 % de son corps qui est brûlé [...] Demain, [il] va être opéré, il va avoir sa première greffe. Aujourd’hui, on lui a gratté les brûlures , a précisé sa mère, ajoutant que son fils est maintenu dans un coma pour le moment. Il est dans un état critique [...], mais c’est un batailleur pour la vie.

Mon fils, c’est mon héros. Il a tout fait pour sauver sa famille. Lucie L'Abbée, mère d'une des victimes blessée lors de l'incendie

Mélanie Picard, une amie de la famille, a décidé de lancer une campagne de financement participatif dans la foulée de la tragédie.

Ce n’était pas une question, j’ai juste lancé ça le samedi soir au restaurant , a-t-elle relaté.

Mélanie Picard n'a pas hésité à lancer une campagne pour amasser des fonds pour ses amis. Photo : Radio-Canada

Les fonds récoltés via la plateforme GoFundMe, même les plus petites contributions, seront fort utiles, a admis Mme Picard. Mais il en faudra encore plus pour aider toute la famille à se remettre sur pied.

On est déjà mobilisés pour trouver des vêtements et autres articles , a précisé l’amie.

Avec les informations de Florence Ngué-No