Rappel des règles de sécurité en VTT après deux accidents mortels dans l'Est-du-Québec

Deux accidents de véhicules tout terrain (VTT) ont coûté la vie à deux femmes samedi, à Témiscouata-sur-le-Lac, au Bas-Saint-Laurent, et à Sacré-Coeur, sur la Côte-Nord. Les enquêtes se poursuivent, mais ces événements rappellent l'importance de suivre certaines règles de sécurité en VTT.

La promenade en VTT véhicules tout terrain est une activité populaire dans l'Est-du-Québec. Le site de la Fédération québécoise des clubs quads recense 26 clubs de VTT véhicules tout terrain dans la région.

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rapporte que de 2012 à 2017, il y a eu de 19 à 34 accidents mortels de VTT véhicules tout terrain par année, tant sur le réseau routier que dans les sentiers.

C'est sûr qu'il faut se protéger. André Blouin, président du Club de VTT de la Matapédia

Plusieurs règles de sécurité doivent être suivies pour éviter, dans la mesure du possible, de tels accidents. Les conducteurs de VTT véhicules tout terrain doivent notamment s'assurer que leurs phares sont allumés, qu'ils adaptent leur vitesse aux conditions routières et qu'ils portent leur casque de sécurité.

La vitesse maximale permise pour les VTT est de 50 km/h. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Ça prend un casque obligatoire et en tout temps. C'est l'erreur qu'on fait souvent, de ne pas mettre de casque pour embarquer sur son trailer, dans la camionnette. C'est là que les accidents arrivent, souvent. Les gens arrivent d'une randonnée : le moment le plus dangereux, c'est lorsqu'ils vont embarquer dans la camionnette et qu'ils enlèvent leur casque , explique le président du Club de VTT véhicules tout terrain de la Matapédia.

Pas de formation spécifique nécessaire

Aucune formation spécifique n'est nécessaire pour conduire un VTT véhicules tout terrain pour les adultes qui possèdent un permis de conduire.

Une formation offerte par la Fédération québécoise des clubs quads est toutefois exigée pour les conducteurs de 16 et de 17 ans et pour ceux qui souhaitent circuler avec un passager.

Le conducteur doit aussi ajouter un siège si son véhicule est normalement conçu pour une personne seule.

Le port du casque est obligatoire lorsqu'on circule en VTT. Les conducteurs doivent également porter des lunettes de protection si leur casque ne comporte pas de visière. Photo : ANDREW VAUGHAN

Il existe des formations optionnelles pour les personnes de 18 ans et plus qui désirent apprendre à conduire un VTTvéhicules tout terrain .

Avec les informations de Maya Arseneau