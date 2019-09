L’entraîneur-chef des Aigles nommé gérant de l’année dans la Ligue CanAm

T.J. Stanton, qui en est à sa troisième saison à la barre de l’équipe trifluvienne, est le premier gérant de la concession à recevoir cet honneur.

Je suis vraiment fier de ça. J’ai fait 15 ans dans le baseball indépendant en tant que joueur et coach. Cette saison est vraiment spéciale , se réjouit le gérant.

Il succède ainsi à Bobby Jones des Miners de Sussex qui a remporté ce titre l’an dernier.

Stanton a réalisé un travail de fond pour le recrutement pendant la saison morte, ce qui semble avoir porté ses fruits. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’équipe qui a eu un début de saison en dents de scie.

Les saisons sont longues, on joue 100 matchs. On ne peut pas s’attendre à toutes les gagner, ça, c’est certain

Marc-André Bergeron, président des Aigles de Trois-Rivières