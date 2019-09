Il traverse le Canada en monocycle

Un jeune Terre-Neuvien a traversé le Canada en monocycle. Après plus 9000 kilomètres parcourus, il est finalement arrivé à destination dimanche après-midi.

Dave Cox est parti de Victoria, en Colombie-Britannique, en mai dernier. C’est pour l’expérience de voir tout le Canada avec mes yeux et pour le défi , dit-il.

Et le défi est grand, parce que pour voyager en monocycle, il faut amener très peu de bagages. Dave a malgré tout trouvé un peu de place pour amener avec lui un drone, une petite caméra, un trépied et son ordinateur portable afin de filmer et partager son aventure.

Je pense que c’est nécessaire de partager cette expérience avec des gens qui ne peuvent pas vraiment le faire. C’est quelque chose que je veux vraiment faire pour tout le monde.

Autre gadget : un miroir accroché à ses lunettes. Je peux voir les camions dans le miroir , explique-t-il.

Après quatre mois, Dave Cox arrive enfin à destination, chez lui, à Terre-Neuve. Il a, malgré tout, encore du mal à croire lui-même qu’il a traversé un des plus grands pays du monde en monocycle.

Avec les informations de Marie-Isabelle Rochon