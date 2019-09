Les amateurs de voitures font gronder leur moteur pour la banque alimentaire de Regina

L'événement est organisé chaque année afin de venir en aide à la banque alimentaire de Regina. Au cours des années, le Show and Shine a permis d'amasser plus de 170 000 $ pour les personnes les plus touchées par l'insécurité alimentaire.

Le président-directeur général de la banque alimentaire de Regina, John Bailey, mentionne que l’automne est généralement une période critique pour les banques alimentaires.

Le mois d’août de l'organisme réginois a été particulièrement occupé cette année, selon M. Bailey. « Il est important pour nous d'avoir l'occasion d'organiser un événement comme celui-ci qui recueille des fonds et des denrées alimentaires », a-t-il précisé.

L'an dernier, la banque alimentaire de Regina a recueilli et distribué 1459,86 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires pour répondre à 87 356 demandes de clients et appuyer un réseau de 121 partenaires communautaires locaux.

Au total, l’organisme est venu en aide à 14 223 personnes, dont 5901 personnes mineures. Près de la moitié des ménages qui ont bénéficié des service de la banque alimentaire de Regina était des personnes seules.