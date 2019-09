La chercheuse Jane Manchun Wong a trouvé dans le code de l’application Android de Facebook une fonctionnalité à l’état de prototype qui cache les réactions à une publication Facebook.

Cette mesure serait proposée alors que les internautes se plaignent de plus en plus des effets nocifs que les mentions « J’aime » ont sur leur bien-être. Le retrait de ces mentions enlèverait une partie de la pression sociale liée aux publications, et favoriserait chez les internautes davantage de publications et de temps passé sur Facebook.

Instagram, qui appartient à Facebook, a commencé à cacher les mentions « J’aime » sur les comptes des internautes de plusieurs pays au cours des derniers mois.