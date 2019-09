Le Parti populaire du Canada a ses deux candidats en Abitibi-Témiscamingue

Le Parti populaire du Canada (PPC), dirigé par Maxime Bernier, a trouvé ses deux candidats pour la région. Jacques Girard, néophyte en politique, souhaite d'abord que le coût de la vie soit réduit.

Guillaume Lanouette s'était présenté comme candidat du Parti conservateur du Québec dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue lors des élections provinciales en 2018. Photo : gracieuseté Guillaume Lanouette

Je trouve que la plateforme du PPC en est une pour les contribuables, avec des baisses d'impôts pour les citoyens et pas uniquement pour les entreprises , indique M. Girard.

Il estime que le Canada a beaucoup de travail à faire là-dessus et il croit que Maxime Bernier est la personne toute désignée pour donner un coup de pouce financier à la classe moyenne.

Sa seule implication politique avant de se lancer dans la course de 2019 aura été en tant que bénévole lors de l'élection partielle du conservateur Richard Martel au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Comme bien d'autres, j'ai changé mon fusil d'épaule et on appuie Maxime Bernier. Jacques Girard, candidat pour le Parti populaire du Canada dans Abitibi-Témiscamingue

Il croit d'ailleurs que son parti a des chances d'être élu, même si ses adversaires possèdent davantage d'expérience en politique que lui. Je trouve que chacun des candidats a sa chance, mais il faudra bien expliquer la plateforme du Parti populaire, note-t-il. Il faudra rencontrer le plus de gens possible. Si on reste fermé et qu'on reste loin, on n'aura aucune chance, mais, si on fonce dans le tas et qu'on y va, j'ai autant de chances qu'un autre.

Quant à Guillaume Lanouette, il s'était présenté comme candidat dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue sous la bannière du Parti conservateur du Québec lors des élections provinciales en 2018. Il n'a pas été possible de joindre M. Lanouette jusqu'à maintenant.

Améliorer la 117

Jacques Girard parle également de l'état de la route 117. Lui-même camionneur, il aimerait que des investissements soient faits sur cette route afin de réduire le nombre d'accidents.

La 117 est provinciale, plusieurs personnes m'en parlent, mais c'est aussi la Transcanadienne, donc si on peut aller chercher de l'argent à Ottawa, tant mieux , dit-il.

M. Girard aimerait également que les délais pour l'immigration soient réduits, lui qui rappelle que son parti souhaite implanter le concept d'une immigration économique.