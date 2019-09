Enthousiasme sans précédent pour le Concours international de labour

Sylvie Blake réside dans le secteur de Verner, où se tiendra le CILConcours international de labour et sera d'ailleurs bénévole à l’événement.

Lorsqu’on va dans les magasins, c’est juste du [concours international de labour] que les gens parlent. C’est un événement vraiment excitant, ce n’est jamais arrivé auparavant à Verner. Ça n’arrive qu’une fois dans la vie. Sylvie Blake, résidente de Verner

Comme de nombreux autres habitants, Sylvie Blake et son mari Mark ont voulu profiter de l’occasion pour décorer leur parterre et lui donner une apparence western .

Un épouvantail repose sur une charrette assortie de fûts, de balles de paille et d’un chevreuil en plastique.

On sait qu’il va y avoir beaucoup de circulation devant chez nous. Je voulais m’assurer que ma cour soit bien décorée, bien représentée , raconte Mme Blake.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Chantal Lennon, de Callander, a construit une grosse vache pour le Concours international de labour. Photo : Chantal Lennon

Pour Gertrude Rainville Lajeunesse, qui habite à Sturgeon Falls et qui sera également bénévole au CILConcours international de labour , la préparation d’un décor pour l’occasion s’imposait.

J’aime faire des décorations, je décore à Noël et à tous les événements qu’on a, donc j’ai décidé d’en faire un également cette fois-ci , explique-t-elle.

L’agriculture occupe une grande place là où on a été élevés. C’est important pour nous, on n’est pas une grosse ville et on est vraiment fiers d’avoir été choisis pour accueillir ce gros événement. Gertrude Rainville Lajeunesse

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La résidente de Sturgeon Falls, Gertrude Rainville Lajeunesse, a fabriqué ce décor avec des objets peints en vert et violet, les couleurs du Concours international de labour. Photo : Gertrude Rainville Lajeunesse

Une compétition amicale

Des ateliers de confection d’épouvantails ont d’ailleurs été aussi offerts dans toutes les communautés de Nipissing Ouest et même à l’extérieur, comme à Warren.

Stéphanie Roberge y a pris part avant de fabriquer, avec sa famille, les divers éléments qui sont maintenant exhibés sur le terrain de leur ferme de Verner.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Ce décor se trouve à la ferme de la famille de Stéphanie Roberge, à Verner. Photo : Stéphanie Roberge

Elle admet que le fait que des prix seront décernés aux meilleurs décors crée un peu de compétition entre les habitants de la région.

Moi j’avais décidé d’attendre un peu pour voir les idées des autres. Je regardais leurs décors et je me disais que je voulais gagner et je trouvais ça drôle. Je prenais des photos et quand les gens s’arrêtent devant chez nous, des fois, ils klaxonnent, ils disent bravo et prennent des photos. C’est amusant de voir toute la créativité des gens parce qu’il y a de bonnes idées , affirme-t-elle.

Des épouvantails ornent la cour de France Gingras, qui réside à Verner. Photo : France A. Gingras

L’enthousiasme que crée le CILConcours international de labour réjouit beaucoup la responsable des communications de l’événement, Carole Lafrenière-Noël.

Je me dis qu’on ne peut pas aller plus haut que ça. Les gens ont embarqué et ils n’ont pas arrêté. C’est tout un exercice communautaire absolument incroyable que je n’ai jamais vu dans la région. Carole Lafrenière-Noël, responsable des communications du Concours international de labour

Les organisateurs optimistes

Le 102e Concours international de labour ne sera que le deuxième à se tenir dans le Nord de l’Ontario. En 2009, l’événement s’était déroulé dans le village d’Earlton, dans le Témiscamingue ontarien, et avait attiré près de 78 000 visiteurs.

Mme Lafrenière-Noël croit que la proximité de Nipissing Ouest à plus grandes municipalités comme le Grand Sudbury et North Bay permettra d’attirer encore plus de visiteurs.

Il semble qu’il y a des gens qui vont à répétition au concours de labour, donc on peut s’attendre à des gens en provenance du Sud de l’Ontario et, espérons, d’un peu plus loin dans le Nord. Je pense qu’on est en très bonne position , note-t-elle.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le décor de la famille de Justine Desbiens, originaire de Verner, représente une scène de chasse. Photo : Justine Desbiens

L’horaire des activités critiqué

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes déplorent l’horaire des activités du CILConcours international de labour , qui ne permettra pas, selon eux, aux travailleurs de profiter pleinement de l’événement.

Les activités principales se tiendront entre 8 h 30 et 17 h, du mardi au samedi.

Ça ne sert à rien de gaspiller mon argent en y allant , écrit Dan Lafantaisie sur Facebook.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Ces cinq épouvantails font partie du décor de Carole Savage-Champagne, de Sturgeon Falls, pour le Concours international de labour. Photo : Carole Savage-Champagne

Mme Lafrenière-Noël explique que l’élaboration de l’horaire revient à l’Ontario Plowmen’s Association qui est l’organisateur principal de l’événement.

Ils fonctionnent beaucoup selon la tradition, mais j’ose espérer qu’en 102 ans, ils ont appris des choses, des leçons , fait-elle savoir.

Elle souligne tout de même que pour la toute première fois, les spectacles offerts le mercredi et le samedi soir seront ouverts à tous, moyennant l'achat de laisser-passer, et non pas seulement aux occupants du parc de véhicule récréatifs.

C’est un drôle d’équilibre. D’autre part, il faut penser qu’on va accueillir presque 10 000 élèves, et les élèves, c’est en semaine qu’ils sont en congé [de l’école] , déclare Mme Lafrenière-Noël.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Michelle Ducharme, de Verner, a disposé quatre épouvantails devant sa maison en guise de décoration pour le Concours international de labour. Photo : Michelle Ducharme

Une vitrine pour Nipissing Ouest

Mme Lafrenière-Noël se dit convaincue que le CILConcours international de labour aura des retombées positives à long terme à Nipissing Ouest. Elle explique d’ailleurs qu’il s’agit de l’un des facteurs qui l’ont motivée à offrir ses services de manière bénévole.

Moi, je suis d’avis qu’on va se retrouver avec des gens qui vont décider de venir s’installer à Nipissing Ouest, pour prendre leur retraite ou pour un emploi. On a quand même une assez petite population avec beaucoup d’infrastructures à maintenir, donc plus la population est importante, plus on sera en mesure d’avoir des infrastructures et des services qui seront plus viables , avance-t-elle.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Cet épouvantail surnommé Bénévole se trouve devant la maison de Marcel Lafrenière, à Verner. Photo : Marcel Lafrenière

La résidente de Verner Justine Desbiens espère également que le 102e CILConcours international de labour permettra de montrer que des petits villages peuvent se mettre ensemble et organiser un si grand événement .