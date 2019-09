L'explorateur Jean-Louis Étienne a constaté de visu les changements climatiques

Médecin et biologiste du sport, il voulait comprendre les réactions physiques et mentales de l'être humain placé dans des conditions extrêmes. Il voulait également observer les bouleversements dramatiques dus aux changements climatiques.

Il a été le premier à traverser le pôle Nord en solitaire en 1986. Spécialiste des pôles, il est resté sept mois en expédition en Antarctique avec un traîneau à chiens. Il a vu l’Everest, la Patagonie, le Groenland.

Et puis à l'âge de 40 ans, il a décidé de faire ses propres expéditions. Dans le cadre de celles-ci, il a pu observer l'impact réel des changements climatiques.

On voit bien qu’on a un impact sur toutes les pollutions, la terre, le ciel… Avec le gaz carbonique et autre gaz, on pollue aussi l’océan.

Jean Louis Étienne, biologiste du sport et explorateur