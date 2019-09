Nouvelle grève des chauffeurs de taxi

Mardi, ce sont les chauffeurs d'Alma qui devraient faire des moyens de pression pour protester contre le projet de Loi 17 du gouvernement caquiste. Ce sera au tour des taxis du Saguenay de faire la grève jeudi.

Fort probablement qu’on va viser une heure de pointe où ça va paraître. On va viser un lieu où ça va être très visible. On veut faire du bruit, on veut se faire entendre , indique le président de Taxi Diamond de l’arrondissement de Jonquière, Roger Bérubé.

Les chauffeurs sont insatisfaits des compensations offertes par Québec pour le rachat des permis de taxi et de l’arrivée de nouveaux joueurs comme Uber sur le marché.