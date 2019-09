Une femme autochtone bannie pourra retourner dans sa communauté

Le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a tranché en faveur d’Angele Kamalatisit, qui a été expulsée en 2012 de la Première Nation de Sandy Lake, à 600 km au nord-ouest de Thunder Bay, en raison d’une dispute entre son conjoint de fait et les dirigeants de la communauté.

Le tribunal a déterminé en mai que les droits de Mme Kamalatisit ont été bafoués en raison de son statut matrimonial.

L'affaire découle des tentatives infructueuses du partenaire de Mme Kamalatisit, Ringo Fiddler, de se faire élire au conseil de bande, en 2010 et 2012, et de sa désapprobation publique du chef et d'un conseiller.

Dans son jugement, l’avocat George Ulyatt, membre du TCDPTribunal canadien des droits de la personne , écrit que la direction de la Première Nation a banni Angele Kamalatisit même si elle n’était pas impliquée dans ce conflit politique.

En sa qualité de membre de la bande, Ringo était à l’abri des représailles; par conséquent, c’est la plaignante qui est devenue la cible et, en fin de compte, la victime. George Ulyatt, avocat et membre du Tribunal canadien des droits de la personne

M. Ulyatt a ordonné à la Première Nation de permettre le retour de Mme Kamalatisit et de lui verser une indemnité.

Les effets de la conduite de la bande ont été extrêmement néfastes pour la plaignante, qui a décrit de façon très minutieuse à quel point elle avait souffert d’avoir été expulsée de Sandy Lake. Par conséquent, j’établis l’indemnité pour préjudice moral à 20 000 $. George Ulyatt, avocat et membre du Tribunal canadien des droits de la personne

Il s’agit de l'indemnité maximale qui peut être imposée par le Tribunal.

L'avocat représentant le conseil de bande de Sandy Lake a indiqué que ses clients ne pouvaient pas être joints lundi.