Chantiers routiers : les points chauds de la rentrée à surveiller

La principale entrave à la circulation demeure le chantier lié à l’élargissement de l’autoroute Henri-IV. Des travaux sont réalisés dans les secteurs des échangeurs Félix-Leclerc et Charest, ainsi qu’à la hauteur de la rue Einstein.

C’est probablement le chantier le plus important qu’on a en ville cette année. C’est extrêmement compliqué. On a vraiment des ennuis le matin et l’après-midi dans les deux directions , prévient le chroniqueur à la circulation d’ICI Québec, Marc-André Boivin.

Le chantier de l'élargissement de l'autoroute Henri-IV, en juillet. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

En plus des différentes fermetures de bretelles et de voies déjà en vigueur, la bretelle d’accès menant à l’autoroute Félix-Leclerc en direction ouest, en provenance d’Henri-IV nord, sera fermée à compter de lundi soir.

À la tête des ponts, des travaux sur les autoroutes Henri-IV et Duplessis vont aussi perturber les déplacements.

Travaux sur Félix-Leclerc

Plus à l’est, c’est la réfection des ponts d’étagement de l’autoroute Félix-Leclerc, à la hauteur du boulevard Pierre-Bertrand, qui risque de causer des ralentissements importants.

D’autant plus que la Ville de Québec procède au même moment à la reconstruction de l’égout pluvial dans le secteur.

Pour Félix-Leclerc ouest, on a des ennuis entre Laurentienne et Pierre-Bertrand. L’accès à Félix-Leclerc ouest à partir de Laurentienne sud est bien au ralenti. Côté est, on a des heures de pointe plus compliquées en raison du retranchement d’une voie de service , constate Marc-André Boivin.

Route Lagueux

Sur la Rive-Sud, c’est le réaménagement de l’échangeur de la route Lagueux de l’autoroute 20 qui sera à surveiller. À partir du 3 octobre, la bretelle d’entrée de la 20 est sera fermée pour trois semaines.

Le ministère des Transports fait valoir qu’il n’y a pas de nouveaux chantiers pour l’automne.

Ce sont des chantiers qui sont existants depuis quelques semaines ou quelques mois déjà , souligne Émilie Lord du ministère des Transports.

Elle assure que le Ministère aura particulièrement à l’oeil le réseau routier pour les premiers jours de la rentrée, mais croit que la circulation s’améliorera d’ici quelques semaines.

Évidemment, on note toujours une recrudescence du nombre d’automobilistes lors de la journée de la rentrée, mais ça s’étiole de jour en jour, en attendant que les gens commencent à prendre leur rythme de vie , soutient Mme Lord.

Les différents chantiers routiers se poursuivront jusqu’à la fin de l’automne ou le début de l’hiver avant de prendre une pause jusqu’au printemps.