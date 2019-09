Une application pour connaître le meilleur moment pour traverser la frontière

Deux étudiants de 3e année en informatique à l’Université de Windsor, Harshdip Singh et Prakort « Eric » Lean, lancent cette semaine une application pour téléphone intelligent qui montre le temps d’attente aux postes frontaliers de Détroit et Windsor.

L’application WDBorderTraffic, mise au point en un mois, utilise les plus récentes données au sujet des temps d’attente des sites des gouvernements canadien et américain et présente l’information de façon plus conviviale, selon Harshdip Singh.

Son collègue explique que l’application est accessible aux résidents des deux pays.

L’application sépare l’information dans trois onglets: un pour les voitures, un pour les camions et un pour les détenteurs d’une carte Nexus.

Elle montre aussi lequel des liens entre les deux villes, soit le pont Ambassador ou le tunnel Windsor-Détroit, est le moins achalandé.

Entrée du tunnel Windsor-Détroit du côté canadien, un des deux liens entre les deux villes Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Harshdip Singh, qui voyage régulièrement aux États-Unis, trouvait qu’il perdait trop de temps à naviguer dans plusieurs sites Web pour connaître le temps d’attente de chaque côté de la frontière.

J’ai voulu créer une application qui montrerait les deux en même temps et avec le nombre de voies ouvertes. J’ai proposé l’idée à Eric et j’ai pensé “Faisons-le, alors”. Harshdip Singh, concepteur de l'application WDBorderTraffic

Quand il m’a parlé de l’idée, j’étais entièrement d’accord , affirme Eric Lean. Et ça me motive de faire des applications qui sont vraiment utiles aux gens.

Opinions partagées

Roverto Vallabares, qui travaille dans le Michigan et traverse régulièrement la frontière, a déclaré qu’il téléchargerait l’application.

S’il y a une seule application qui peut tout me dire, c’est sûr que je vais y jeter un coup d’œil avant de partir , commente M. Vallabares. Parfois, c’est un peu difficile d’essayer de s’y retrouver à travers toute la toile... nous n’avons tout simplement pas le temps pour ça.

De son côté, Lisa Dewhurst, qui traverse la frontière plusieurs fois par mois, indique qu’elle hésitera à utiliser l’application, car selon elle les données sur les sites des gouvernements ne sont pas toujours fiables.

J’ai consulté l’information par le passé et parfois elle n’est pas exacte. Donc, je ne téléchargerai pas l’application si je ne suis pas sûre que l’information est exacte. Lisa Dewhurst

M. Singh demande de ne pas oublier que cette application a été conçue par des étudiants qui n’ont pas accès aux informations en temps réel, seulement à celles qui sont publiées sur Internet.

L’application WDBorderTraffic est gratuite et pourra être téléchargée sur les appareils qui utilisent les systèmes Android et iOS.

Par ailleurs, il existe déjà une application spécifique au tunnel Windsor-Détroit, en partie conçue pour que les utilisateurs puissent acheter leur passage à l’avance et au rabais.