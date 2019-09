Retard pour la saison de hockey mineur à Rouyn-Noranda

La saison sera retardée de près de deux semaines parce que le nouveau système de refroidissement des glaces des arénas Jacques-Laperrière et Réjean-Houle ne peut être livré dans les délais prévus.

Le président de l'association de hockey mineur de Rouyn-Noranda, Sébastien Côté, explique que la saison débutera aux alentours du 14 septembre, alors qu'elle commence normalement au retour de la fête du Travail.

Ça a un gros impact pour notre organisation, mais ce serait difficile de se plaindre puisqu'on a quatre arénas pour notre population. Le président de l'association de hockey mineur de Rouyn-Noranda, Sébastien Côté

Étant donné que la saison des équipes élites commence plus tôt, les premières heures de glace devront leur être réservées afin qu'ils puissent commencer la saison.

Séastien Côté est président de l'Association de hockey mineur de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Les prochaines heures de glace vont vraiment être réservées à l'élite, ce qui est malheureux, parce qu'on se fait souvent reprocher que ce sont elles qui sont favorisées, mais en ce moment c'est vraiment en raison d'une contrainte que l'on ne contrôle pas et on se doit de former les équipes élites avant les équipes simple lettre , précise M. Côté.

Le retour du système à l'ammoniac

Au moment d'annoncer le financement pour le projet de réfrigération des arénas en 2016, le gouvernement du Québec avait pour objectif de retirer les systèmes à base de fréon, qui émettent des gaz à effet de serre, de trois arénas de la région, dont les arénas Réjean-Houle et Jacques-Laperrière.

L'aréna Jacques-Laperrière indique sur son site web que les pratiques de hockey débuteront plus tard qu'à l'habitude. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

À Rouyn-Noranda, la situation semblait à première vue quelque peu contradictoire. En 2004, à la suite d'une recommandation du gouvernement du Québec, la municipalité avait remplacé le système de réfrigération à l'ammoniac puisqu'on jugeait que ce gaz était dangereux. Pourtant, en 2019, on revient avec un système à l'ammoniac.

Martin Fafard est technicien des arénas à la Ville de Rouyn-Noranda. La technologie a tellement changé qu'il y a beaucoup moins d'ammoniac qu'avant dans le système. On peut diviser [la quantité d'ammoniac] par deux dans certains systèmes. C'est beaucoup plus performant, c'est beaucoup moins d'entretien , explique-t-il.