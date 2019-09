Bo Levi Mitchell de retour pour la Classique de la fête du Travail

Le quart arrière des Stampeders a manqué les sept derniers matchs en raison d’un muscle pectoral déchiré, mais il devrait pouvoir jouer lundi, selon l’entraîneur-chef des Stampeders, Dave Dickenson.

Pour la 59e fois de l'histoire de la Ligue canadienne de football (LCF), les Eskimos d'Edmonton et les Stampeders de Calgary s'affrontent le jour de la fête du Travail. C’est la 38e année consécutive que les deux équipes se rencontrent en ce jour férié.

Les Stampeders et les Eskimos se livrent une chaude lutte quant au nombre de victoires à cette classique, qu'Edmonton mène, avec une fiche de 29-28-1. Les récentes confrontations entre les deux équipes semblent donner un certain avantage aux Stampeders. Edmonton a perdu les sept derniers matchs de la fête du Travail aux mains de Calgary.

La dernière victoire des Eskimos remonte à 2011. Les Eskimos occupent le troisième rang à l'ouest avec six victoires et quatre défaites. Les Stampeders les talonnent avec cinq victoires et quatre défaites.

Les Eskimos ont perdu leur dernier match aux mains des Blue Bombers de Winnipeg, le 23 août, à Edmonton.

Les Stampeders, eux, n’ont pas joué depuis le 17 août, où ils ont perdu en prolongation contre les Alouettes de Montréal.

Le joueur de ligne offensive Matthew O’Donnell fait également son retour chez les Eskimos après avoir raté les six derniers matchs en raison d’une blessure au genou.