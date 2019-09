Des taxis de la Mauricie et du Centre-du-Québec en grève mardi et jeudi

Des chauffeurs de taxi de Trois-Rivières, de Shawinigan et de Drummondville prendront part à une nouvelle mobilisation qui s’organise. Des taxis de partout au Québec entament, dès mardi matin, une grève rotative qui s’étalera sur trois jours consécutifs et qui touchera en tout près de 50 villes de la province.

Des taxis de Trois-Rivières, de Shawinigan et de Drummondville lanceront le bal mardi matin avec 14 autres villes et feront la grève entre 9h et 11h.

Seuls les services jugés absolument nécessaires et essentiels seront assurés , précise-t-on. On mentionne également que par la suite, le cycle des grèves recommencera.

Trois-Rivières est la seule ville qui sera touchée par ce moyen de pression deux fois plutôt qu’une cette semaine alors que des chauffeurs seront aussi en grève le jeudi 5 septembre.

Taxi Coop de la Mauricie, qui a 70 voitures, est touchée mardi. On parle ici d'une tranche de deux heures où on va avoir des manifestations qui vont se dérouler durant cette période-là de 9h le matin à 11h. Taxi Élite qui est la deuxième compagnie de Trois-Rivières est sollicitée pour participer à la manifestation jeudi , explique le président de Taxi Coop de la Mauricie, Claude Mercier.

M. Mercier mentionne qu'un rassemblement est prévu mardi dans le stationnement du Centre Les Rivières. Le cortège se dirigera ensuite vers le centre-ville, devant le bureau de Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Je pense que les grèves rotatives , c'est un bon moyen pour envoyer un message au gouvernement. Est-ce que les oreilles vont être ouvertes? On l’espère. Claude Mercier, président, Taxi Coop de la Mauricie

Nos ministres locaux nous disent que les canaux de communication sont ouvertes, mais ce qu’on sent de la part du ministre Bonnardel c’est que les canaux sont fermés , se désole Claude Mercier.

Mobilisation difficile

Claude Mercier admet que la mobilisation des chauffeurs de taxi représente un défi, malgré le fait qu'ils soient tous extrêmement préoccupés par la situation, selon lui.

C’est un milieu qui est pas habitué de ce genre de mobilisation-là. C’était la première fois en 50 ans qu’il y avait un arrêt des opérations au niveau du taxi. Claude Mercier, président, Taxi Coop de la Mauricie

La dernière fois ça a été un succès, les 70 voitures étaient là, les gens participent. Les gens sont conscients qu’on joue avec leur fonds de pension, on joue avec leur futur , ajoute-t-il.

MARDI 3 SEPTEMBRE Vaudreuil

Coteau-du-Lac

Valleyfield

Trois-Rivières

Sept-Îles

Prévost-St-Lin

Chandler

Gaspé

Tremblant

Mont-Laurier

Matane

Ste-Thérèse

Alma

Magog

Shawinigan

Drummondville

St-Elzéar MERCREDI 4 SEPTEMBRE Rivière-du-Loup

Granby

La Baie

Rimouski

Saint-Jérôme

Coaticook

Ste-Anne-des-Monts

Farnham

Ste-Hyacinthe

St-Jean-sur-Richelieu

Terrebonne,

Sainte-Agathe

Saint-Eustache

Joliette

Sherbrooke JEUDI 5 SEPTEMBRE Laval

Hull

Le Gardeur

Lachute

Jonquière

Trois-Rivières

Granby

Baie-Comeau

Thetford Mines

Black Lake

Chicoutimi

Repentigny

Rouyn-Noranda

Gatineau

Cap-aux-Meules

Mont-Joli

L'indemnisation au coeur des revendications

Les propriétaires de permis de taxi sont insatisfaits de l'indemnisation comprise dans la réforme du gouvernement du Québec. Cette-ci s'élève à 814 millions de dollars, soit 250 millions versés en 2018 aux titulaires de permis, 250 millions annoncés en mars dernier, 270 millions sous la forme d'une redevance perçue lors de chaque course, et 44 millions offerts à l'industrie pour se moderniser, provenant des redevances payées par Uber depuis 2017.

Les chauffeurs de taxi réclament plus de 1,3 milliard de dollars de dédommagement pour la perte de valeur de leurs permis et leur rachat à la suite de l'arrivée de l'entreprise Uber dans le marché québécois.