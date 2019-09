Des joueurs de baseball et des partisans d'Edmundston intimidés à Trois-Pistoles

L'équipe FM Frontière d'Edmundston affrontait celle de Construction Michaël Bérubé à l'occasion du deuxième match de la finale de la ligue de baseball sénior du Bas-Saint-Laurent au Stade Paul-Émile-Dubé.

Edmundston compte dans ses rangs cette saison trois joueurs recrutés à l'extérieur du pays et ces derniers ont été la cible de propos racistes et discriminatoires, selon les dirigeants de l'équipe du Nouveau-Brunswick.

Le président de la Ligue de baseball sénior Puribec du Bas-Saint-Laurent, Denis Bérubé, a été témoin des événements de samedi.

Il confirme que son organisation s'attaquera au problème lundi après-midi, à l'occasion d'une rencontre. Selon lui, ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit.

On va essayer de trouver des solutions. Ça, c’est sûr et certain parce que ça n’a pas de sens, il ne faut plus que ça arrive.

Denis Bérubé, président de la Ligue de baseball sénior Puribec du Bas-Saint-Laurent