Ouragan Dorian: Mary-Lee Cobick, originaire d'Amos, se prépare au pire

La Floridienne a déjà vécu de nombreuses tempêtes tropicales, mais elle pense que Dorian, qui est pour le moment classé dans la catégorie 4, pourrait faire beaucoup de dommages.

Ce que j'ai appris avec le temps c'est qu'il faut se préparer pour le pire, et on espère pour le mieux. Mary-Lee Cobick, qui vit à West Palm Beach depuis 20 ans

Avant que l'ouragan n'arrive, les préparatifs sont longs, et les Floridiens doivent être prêts à toute éventualité.

Il faut préparer et ramasser ce qu'il y a aux alentours de la maison en bloquant les fenêtres. Nous avons une génératrice, alors il faut avoir de l'eau, des médicaments, de l'essence, et j'essaye toujours de me préparer pour environ 7 à 10 jours, au cas où la situation serait catastrophique , indique-t-elle au téléphone.

Mary-Lee Cobick a quitté le Québec pour aller étudier à l'université Florida State à la fin des années 80 et elle vit depuis environ 20 ans à West Palm Beach Photo : Radio-Canada / Mary-Lee Cobick

Mary-Lee Cobick a quitté le Québec pour aller étudier à l'université Florida State à la fin des années 80 et elle vit depuis environ 20 ans à West Palm Beach, situé à un peu plus de 100 kilomètres au nord de Miami. Elle raconte que les tempêtes tropicales de 2004 ont été des expériences difficiles. C'est à ce moment qu'elle a constaté pour la première fois la puissance des ouragans, même si ceux-ci étaient seulement classés dans les catégories 1 ou 2.

Si l'ouragan venait à frapper les côtés de la Floride, la situation s'annonce difficile. Le défi, selon elle, est de prévoir la trajectoire de la tempête.