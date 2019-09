Le Choeur de l'OSQ à la recherche de choristes

Le Choeur qui accompagne sur scène les musiciens de l’OSQ est composé d’une soixantaine d’amateurs et de 25 chanteurs professionnels.

On peut arriver sans jamais avoir chanté avec personne, sans avoir de connaissance en lecture musicale. Des gens arrivent sans avoir fait beaucoup de solfège, c’était mon cas d’ailleurs. On apprend sur le tas , souligne Éveline Giles, présidente du Choeur et choriste.

Les chanteurs sont d’abord invités à se présenter à une répétition ouverte mardi soir, à 19 h 30, à Quebec High School, avenue Belvédère.

C’est ouvert aux gens qui souhaitent intégrer le Choeur, pour voir comment ça se déroule, les pièces qu’on travaille, l’atmosphère , explique Mme Giles.

Les auditions se dérouleront samedi devant le chef de Choeur David Rompré.

C’est là que le chef va vérifier l’étendue du registre, la projection de la voix, la justesse, et il va discuter de votre expérience chorale , poursuit-elle.

En plus de la répétition hebdomadaire, le Choeur participe à deux concerts officiels par année en plus d’un spectacle des Fêtes.

Chaque fois, pour le Choeur, c’est un nouvel apprentissage. Le chef d’orchestre a le droit de tout virer à l’envers, de nous faire chanter autrement, de nous faire appuyer plus ici, d’être plus doux là. On doit vraiment s’adapter rapidement aux nouvelles demandes du chef et à sa gestuelle. C’est pour ça que c’est très enrichissant , affirme Éveline Giles.

Cette saison, le Choeur de l’OSQ participera aux concerts Messe en Do de Beethoven sous la direction de Bernard Labadie et L’enfant et les sortilèges de Ravel, avec Fabien Gabel, au Grand Théâtre de Québec.