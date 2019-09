Mostra de Venise : un film sur une bavure policière contre un adolescent noir

Film coup de poing présenté en avant-première mondiale à Venise, en Italie, dans une section parallèle, en présence du réalisateur américain Spike Lee, American Skin raconte l'histoire de Lincoln Johnson, un vétéran noir de la guerre en Irak.

Lors d'un contrôle de police qui tourne mal, le fils de Lincoln, âgé de 14 ans, est tué. Alors que le policier est jugé innocent lors du procès, Johnson décide de prendre lui-même les choses en main pour obtenir justice.

Nate Parker et Spike Lee lors de la présentation du film « American Skin » à la Mostra de Venise le 1er septembre 2019

Ce type d'événement arrive bien trop souvent aux États-Unis. J'espère que ce film pourra trouver un écho, et pousser les gens à agir , a déclaré dimanche soir le réalisateur noir de 39 ans en présentant son film, où il tient le rôle principal.

Notre mantra était "Arrêtons-nous un moment et sauvons une vie". Si nous pouvons faire un film qui suscite non seulement des conversations, mais aussi de vraies actions, si nous pouvons sauver ne serait-ce qu'une vie, ce film sera la chose la plus importante que nous ayons faite.

Nate Parker