Avenir toujours incertain pour l’épicerie de Notre-Dame-de-Montauban

Une interruption de service semble de plus en plus inévitable l’épicerie de Notre-Dame-de-Montauban après la fermeture annoncée du 15 septembre.

Deux projets de relance ont été présentés à la Municipalité qui avait lancé un appel à tous au début de l’été et elle venait de s’entendre avec un des deux entrepreneurs.

Or, il y a quelques jours, il s’est retiré du projet pour des raisons personnelles.

La Municipalité s’est ensuite tournée vers le couple qui avait soumis l’autre projet, mais elle a essuyé un refus.

Caroline Gagné et Christian Lirette remettent en question le processus de sélection. Pour eux, il y a beaucoup trop de questions sans réponse à la lumière de différents échanges qu’ils ont eus au cours des derniers jours avec celui qui avait initialement eu le contrat.

Caroline Gagné et Christian Lirette travaillent dans le domaine de l’alimentation depuis une trentaine d’années. Photo : Radio-Canada

Au début, on était le plan A ou le B, on est devenu le plan B. Mais avec tout ce qui s’est passé, [...] on s’est senti le plan Z. Un moment donné, on est des êtres humains, on a des sentiments, et ils ont trop joué avec nous autres , déplore Mme Gagné.

Présentement c’est vraiment terminé, tant que tout ça ne sera pas éclairci. On verra pour l’avenir Christian Lirette

Une solution temporaire

À moins d’un revirement de dernière minute, les citoyens devront bientôt sortir du village pour faire leur épicerie. Toutefois, une solution sera offerte aux citoyens après le 15 septembre.

L’épicier actuel, qui a décidé de ne pas renouveler son entente avec la Municipalité, ne veut cependant pas laisser tomber les citoyens de Notre-Dame-de-Montauban.

Après la fermeture du 15 septembre, il s’engage à offrir un service de livraison deux jours par semaine à partir de son épicerie située dans le village voisin.

Ça a été plaisant quand même pour nous de les servir. Étant donné la rentabilité, comme on dit, on a dû se retirer. Mais pour ces gens-là, on a quand même à cœur de continuer de les aider , estime Caroline Gagnon, copropriétaire du Marché Tradition de Lac-aux-Sables.

Du côté de la coopérative, qui est propriétaire des équipements pour le service d’essence, on affirme que d’autres entrepreneurs ont été contactés.

Le conseil d’administration se réunira lundi soir pour faire le point et discuter des solutions qui sont pour l’instant toutes envisagées.

Avec les informations de Marie-Pier Bouchard