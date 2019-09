Aline Bégin se présente de nouveau pour le Parti vert du Canada

Aline Bégin souhaiterait que le Parti soit officiellement reconnu à la Chambre des communes afin qu'il puisse faire progresser ses idées.

On veut être au moins 12 [députés], et puis si on peut faire une vague tant mieux, dit-elle. Mais on ne veut pas non plus s'illusionner, on aimerait bien être un parti officiel.

Aline Bégin, candidate pour le Parti vert du Canada dans Abitibi-Témiscamingue