Ouvert ou fermé en cette journée de la fête du Travail?

Épicerie

La plupart des épiceries, notamment les grandes chaînes, sont fermées. Quelques petites épiceries et dépanneurs indépendants pourraient être ouverts.

Alcool

Les magasins d’alcool de la province sont fermés aujourd’hui. Par contre, certains magasins de bière pourraient être ouverts.

Transport en commun

Les autobus de Winnipeg Transit fonctionnent en suivant l’horaire du dimanche de l’horaire d’automne qui est entré en vigueur hier.

Fermeture de routes

Les festivités entourant la fête du Travail forcent la fermeture de certaines rues du centre-ville de Winnipeg ainsi que du quartier Financial District. Les détails de ces fermetures sont disponibles sur le site web de la Ville.

Collecte des ordures

Ceux dont le jour de collecte des ordures et du recyclage est le lundi, la collecte aura lieu aujourd’hui comme à l’habitude.

Autres services

Les bibliothèques, centres de loisirs et piscines intérieures sont fermés. Par contre, six piscines extérieures de Winnipeg seront ouvertes si la météo le permet soit celles de Saint-Vital, de Westdale, de Freight House et de Kildonan Park ainsi que le parc aquatique de Transcona et Fort Garry Lions.

Les terrains de golf municipaux sont ouverts du lever jusqu’au coucher du soleil.

Les bureaux municipaux sont fermés, mais le service téléphonique 3-1-1 reste disponible.