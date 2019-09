La Commission scolaire des Phares manque toujours de personnel

Même si l’année scolaire est déjà entamée, la Commission scolaire des Phares cherche toujours du personnel pour combler des dizaines de contrats dans les classes et dans les services de garde des écoles des MRC de Rimouski-Neigette et de La Mitis.

Vendredi, près de 25 éducateurs étaient toujours recherchés dans les services de garde, selon le directeur du Service des ressources humaines à la Commission scolaire des Phares, Rock Bouffard. Une quinzaine de contrats et de postes sont toujours disponibles du côté du personnel de soutien et de l'enseignement des matières comme la musique et l'éducation physique.

La plupart des postes et des remplacements offerts comptent moins de 20 heures par semaine. Certains ne sont que de 10 heures par semaine.

Des dizaines d’entrevues ayant été réalisées au cours des derniers jours, la Commission scolaire pourrait toutefois être en meilleure posture cette semaine.

Au cours de la première semaine de cours, des membres du corps enseignant et du personnel de soutien ont temporairement prêté main-forte pour combler les besoins, notamment pour les services de garde

J’ai croisé un directeur d’école qui a été au service de garde et qui s’est retroussé les manches et a mis l’épaule à la roue pour appuyer son équipe du service de garde! s'exclame Rock Bouffard.

La pénurie de personnel est concentrée dans certaines écoles, notamment à Saint-Anaclet-de-Lessard et à Sainte-Blandine, ainsi qu'à l'école de l’Aquarelle à Rimouski.

Tous les besoins ne sont pas encore comblés dans les écoles de la Commission scolaire des Phares. Photo : Jean-Pierre Perouma

La semaine dernière, la Commission scolaire des Phares a établi une ligne téléphonique « d’accès rapide », permettant aux candidats de passer une première entrevue par téléphone et d’accélérer le processus d’embauche.

On va nécessairement regarder s’il y a des jumelages qui peuvent être faits dans certaines catégories d’emplois , explique Rock Bouffard, qui ajoute qu’une tournée pour recruter des étudiants de niveau collégial et universitaire est également prévue.

Une situation déjà vécue

Si la Commission scolaire a déjà subi une pénurie de personnel à la rentrée au cours des dernières années, la situation est pire cette année, selon Rock Bouffard et des employés de la Commission scolaire contactés par Radio-Canada.

Des éducateurs attribuent notamment cette problématique aux horaires et au faible nombre d’heures des contrats dans les services de garde. Les éducateurs sont généralement amenés à travailler pendant l’heure du dîner, et immédiatement après les classes en après-midi.

Le manque de personnel pourrait également engendrer un peu plus de pression sur les employés déjà en poste, qui doivent parfois s’occuper temporairement d’un plus grand nombre d’enfants ou qui doivent s’adapter à des remaniements temporaires des équipes.

La Commission scolaire des Phares n’est toutefois pas la seule à faire face à un manque de personnel cette année. À quelques jours de la rentrée, on s’inquiétait du manque de remplaçants pour l’année scolaire un peu partout dans l'Est-du-Québec.