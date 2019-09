Ouvert ou fermé dans l’Est pour la fête du Travail?

La plupart des magasins à grande surface sont fermés lundi, tout comme les bibliothèques, les banques et les caisses populaires. Les bureaux du gouvernement provincial et fédéral et des villes comme Sept-Îles, Baie-Comeau et Rimouski sont également fermés.

Les épiciers Metro sont ouverts, tandis que la plupart des magasins IGA sont fermés.

À Rimouski, la collecte des matières résiduelles est reportée à mardi.

Il n’y a aucun service Citébus et Taxibus à Rimouski lundi. Les bureaux de La Société des transports de la ville sont également fermés. Le complexe sportif Desjardins, le Colisée Financière Sun Life, le Pavillon polyvalent sont également fermés.

Les traversiers sont en service. L’horaire des traversées entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon est toutefois modifié pendant les jours fériés. L’horaire du traversier entre Trois-Pistoles et Les Escoumins n’est pas modifié pour le jour du Travail. Entre Matane et Baie-Comeau, l’horaire du NM Saaremaa sera finalement prolongé au-delà de la fête du Travail et sera maintenu jusqu’au retour du NM F.A.-Gauthier.