Brexit : Johnson menace de purge les députés conservateurs qui le défieraient

Les députés reprennent mardi le chemin de la Chambre des communes, où ils ne siègeront que quelques jours avant une suspension du Parlement la semaine suivante et jusqu'au 14 octobre, à deux semaines seulement du Brexit, le 31 octobre.

Cette suspension, que M. Johnson a annoncée la semaine dernière afin de pouvoir présenter un nouveau programme de politique intérieure, a provoqué l'indignation des opposants à un « no deal » qui y voient une tentative de les bâillonner.

Ceux-ci essaieront de légiférer dans l'urgence pour empêcher un départ sans filet de l'UE, en demandant un nouveau report de la date de sortie.

Afin de dissuader la vingtaine de conservateurs tentés de voter avec l'opposition, Boris Johnson a prévenu que ceux-ci seraient expulsés du parti, une menace de purge qui faisait la une de plusieurs quotidiens lundi.

Johnson est prêt à sacrifier sa majorité au Parlement, qui ne tient qu'à une voix, avec le soutien du petit parti unioniste nord-irlandais DUP, soulignait le quotidien de gauche The Guardian.

Cet avertissement du chef du gouvernement alimentait les conjectures sur l'imminence d'élections législatives anticipées, une hypothèse balayée lundi matin par son porte-parole.

Le premier ministre ne veut pas qu'il y ait d'élection , a assuré ce porte-parole, en insistant sur le fait que Boris Johnson était entièrement focalisé sur la mise en oeuvre du Brexit le 31 octobre, conformément à la volonté des 52 % de Britanniques qui ont voté pour quitter l'Union européenne à l'occasion d'un référendum en 2016.

La voix de la « raison »?

Le chef du gouvernement a répété que son pays sortirait de l'UE à la date prévue, qu'il y ait ou non un compromis avec elle.

Selon son porte-parole, le premier ministre Johnson a fait des propositions raisonnables qui ont fait l'objet de discussions avec Bruxelles pendant les vacances parlementaires. David Frost, un conseiller du chef du gouvernement, doit en outre se rendre dans cette ville cette semaine.

Il serait tout à fait déraisonnable pour les députés [...] de tenter de lier les mains du premier ministre alors qu'il essaie de négocier un accord qu'ils puissent soutenir avant le sommet européen d'octobre. Un porte-parole de Boris Johnson, premier ministre du Royaume-Uni

Boris Johnson doit recevoir tous les députés tories lundi soir. Selon une source à Downing Street, il réunira aussi les membres les plus importants de son gouvernement pour discuter de la stratégie à suivre.

De son côté, Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste, principal parti d'opposition, a appelé au rassemblement pour éviter un « no deal », lundi, dans un discours à Salford (nord-ouest).

Nous travaillons avec d'autres partis pour faire tout ce qui est nécessaire afin d'éloigner notre pays du précipice , a-t-il expliqué.

Cette semaine pourrait être notre dernière chance. Jeremy Corbyn, chef de l'opposition officielle

M. Corbyn continue de laisser ouvertes toutes les options, y compris une motion de censure contre le gouvernement, et soutient l'organisation d'élections législatives pour que les gens décident de leur avenir .

En attendant la rentrée parlementaire, le gouvernement a entamé ce weekend une grande campagne d'information dans le but d'inciter les entreprises et les particuliers à se préparer pour le Brexit , site Internet à l'appui expliquant aux Britanniques et aux ressortissants de l'UE les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés.

Jeremy Corbyn, chef de l'opposition, a participé à un rassemblement du Parti travailliste, le 2 septembre 2019, à Salford. Photo : Getty Images / Anthony Devlin

L'Union européenne pas optimiste

Un Brexit sans accord semble désormais le scénario le plus probable, le négociateur de l'UE, Michel Barnier, confiant dimanche ne pas être optimiste sur la possibilité d'éviter ce scénario dans une tribune du Sunday Telegraph.

M. Barnier a exclu de renégocier l'accord de divorce avec le Royaume-Uni conclu par l'ex-chef du gouvernement Theresa May avec l'UE et rejeté trois fois par le Parlement britannique.

Boris Johnson souhaite délester de cet accord le dispositif du filet de sécurité irlandais (ou « backstop ») visant à empêcher le retour à une frontière physique entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et la République d'Irlande, qui est indépendante.

Cette disposition prévoit que le Royaume-Uni tout entier resterait dans une « union douanière » avec l'UE faute de meilleure solution à l'issue d'une période transitoire.

Mais selon The Guardian, le gouvernement n'a toujours pas présenté de solution alternative pratique au « backstop ».

Outre le Parlement, la bataille contre le « no deal » se jouera aussi cette semaine dans les tribunaux, avec des audiences en Écosse et à Londres, et dans la rue, avec de nouvelles manifestations.