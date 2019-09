Les élèves de la maternelle de l’École Saint-Paul commenceront leur année scolaire dans un centre communautaire du secteur de Hull qui «n’est pas adéquat» et qui «n’est pas adapté» à des élèves du préscolaire âgés de 4 et 5 ans, selon le Syndicat des employés de soutien de l’Outaouais (SESO).

La semaine dernière, la CSPO a annoncé avoir « retardé d’une semaine la rentrée scolaire progressive des classes de préscolaire 4 ans et 5 ans de l’École Saint-Paul pour permettre l’achèvement des travaux de remise en état des locaux endommagés lors du sinistre survenu en janvier dernier ». Un service de garde gratuit est donc offert dans ce centre communautaire.

Or, le syndicat affirme qu’avec deux locaux pour une cinquantaine d’enfants, des accès à l’intérieur qui ne sont pas adaptés et une cour arrière qui n’est pas clôturée, le Centre communautaire Eugène-Sauvageau n’est pas la meilleure solution. Qui plus est, le syndicat ignore toujours les détails relatifs au transport scolaire des enfants.

Quand on regarde la bâtisse comme telle, on nous présente deux parcs urbains, mais il n’y a aucune clôture. Comment le service de garde pourra-t-il contrôler les enfants, effectuer un service de qualité et une bonne surveillance, puis amener des activités qui vont être sécuritaires dans un environnement où on n’est pas capable de contrôler les allées et venus? , se demande Simon Dostie-Cormier, le président du SESO.

Le centre communautaire Eugène-Sauvageau accueillera des élèves de maternelle dès mardi matin. Photo : Capture d'écran - Google Street View

Dans une longue entrevue accordée à Radio-Canada, M. Dostie-Cormier affirme que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ne pourra pas de façon réaliste adapter le Centre communautaire Eugène-Sauvageau d’ici la rentrée de mardi matin.

Le bâtiment, dit-il, ne compte que deux locaux -dont un grand gymnase- ce qui forcera les éducatrices à trouver des solutions miracles à court terme pour faciliter la rentrée de jeunes enfants qui n’ont jamais mis les pieds dans une école auparavant. Hélas, prétend-il, le service sera nécessairement réduit notamment en ce qui a trait au service de garde.

On pense que les employés en service de garde peuvent s’adapter en deux ou trois heures. Ce n’est pas vrai! Ça prend un certain temps. Simon Dostie-Cormier, président du Syndicat des employés de soutien de l’Outaouais

C’est complètement inacceptable. C’est un gros manque de communication. On est encore placé sur le fait, à la dernière minute, à quelques jours de la rentrée. Le service de garde est complètement tassé et il doit faire des pieds et des mains pour y arriver. Ce n’est pas acceptable, c’est un manque de considération , affirme Simon Dostie-Cormier, visiblement ébranlée par la tournure des événements.

À lire aussi :Une rentrée dans un centre communautaire pour des élèves de la CSPO

Le 25 janvier dernier, un dégât d’eau majeur a endommagé quatre classes de l’École Saint-Paul , ainsi que la bibliothèque et le laboratoire informatique. Les rénovations sont toujours en cour et une partie de l’ameublement ne sera pas livrée avant la mi-octobre.

Pour les enfants, on se questionne, il y a des risques et pourquoi la commission scolaire a décidé d’aller là? On ne nous a pas consulté. Je crois que les parents et la population doivent poser des questions et la commission scolaire doit répondre de ses actions , poursuit M. Dostie-Cormier.

Au moment d’écrire ces lignes, la direction de la CSPO n’avait toujours pas réagi à la sortie du syndicat.

L’impatience grimpe d’un cran

La sortie du président du SESO s’ajoute au cri du cœur lancé par le personnel de l’école lors de la rencontre du conseil des commissaires qui s'est tenue le mercredi 28 août. Ces derniers ont exigé des explications aux retards dans les travaux.

Les coûts pour les travaux de rénovation et l’achat du nouveau mobilier pour l’École Saint-Paul sont estimés à près de 300 000 $.

Le président de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais, Mario Crevier. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Le président de la commission scolaire, Mario Crevier, a répondu qu’il fallait terminer l’année scolaire avant de commencer les travaux et qu’il y a eu des délais avec la firme d’architecture.

Je ne suis pas fier que ça ne soit pas fait. Je ne suis pas content, mais la construction aujourd’hui, c’est vraiment terrible. Nous avons de la misère à avoir des architectes, de la misère à avoir des ingénieurs, nous ne sommes pas les seuls à avoir des demandes , a expliqué M. Crevier en entrevue à Radio-Canada.

Cette sortie coïncide également avec l’impatience grandissante de plusieurs commissaires du conseil de la commission scolaire.

En entrevue à l’émission les Matins d’ici le lendemain, le commissaire Alain Gauthier a critiqué avec véhémence la directrice du service des ressources matérielles de la commission scolaire, Touria Chraibi, responsable de la priorisation des travaux dans les écoles.

Au mois d’août, à quelque part, une ampoule s’est allumée qu’il y avait une école à réparer. Ils sont retournés au soumissionnaire et le contrat a été donné le 12 août [...] Je m’excuse, mais c’est une décision d’adultes qui ont privilégié la rénovation de bureaux administratifs au lieu de préparer l’école pour des élèves qui fait qu’aujourd’hui, l’école ne sera pas prête mardi , a déclaré M. Gauthier.

Pour le syndicat des employés de soutien, la commission scolaire est responsable des orientations dans les écoles et que ces orientations placent le soutien scolaire dans une situation insoutenable .

Nos gens doivent offrir un service, un service de qualité [...] Nos gens doivent faire le boulot, mais comment on peut faire le boulot quand on ne nous donne pas les conditions de travail, les locaux qui sont adéquats , affirme son président, Simon Dostie-Cormier.

La direction de la CSPO rencontre les enseignants

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Selon nos informations, le directeur général de la CSPO, Jean-Claude Bouchard, a rencontré les enseignants de l’École Saint-Paul, vendredi matin, pour les rassurer à la veille de la rentrée.

Le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais salue la démarche de la direction de la CSPO, mais soutient que les inquiétudes ne sont pas atténuées pour autant.