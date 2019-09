Trois étudiants étrangers meurent dans un accident près de Moncton

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un seul véhicule a été impliqué dans l'accident survenu sur la Transcanadienne, à la hauteur de la sortie 465 en direction ouest, près du boulevard Harrisville et du chemin Shediac.

L'identité des cinq victimes n'a toujours pas été dévoilée. La GRC Gendarmerie Royale du Canada a cependant confirmé, lundi après-midi, que trois hommes sont morts, soit deux de 24 ans et un de 29 ans. Le conducteur de 28 ans a été transporté à l'hôpital et a reçu son congé plus tard. On ne craint pas pour sa vie. Un passager de 25 ans qui était assis à l'avant n'a pas été blessé.

Le conducteur fait face à trois chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort, selon la GRCGendarmerie royale du Canada .

Selon la GRC, un seul véhicule a été impliqué dans l'accident survenu sur la Transcanadienne. Photo : Une gracieuseté de Wade Perry

Les policiers ont été appelés sur les lieux de l'accident vers 17 h 45 dimanche. Les enquêteurs ont déterminé que le véhicule se déplaçait vers l'est quand il a fait une sortie de route et des tonneaux avant de se finir sur le terre-plein central. La GRC Gendarmerie Royale du Canada estime que la vitesse pourrait être en cause.

Le choc aurait été si violent que les deux hommes qui se trouvaient à l'arrière du véhicule auraient été éjectés.

Trois personnes sont mortes après qu'un véhicule eut effectué une sortie de route, dimanche en fin de journée. Photo : Une gracieuseté de Wade Perry

Les cinq hommes qui se trouvaient dans le véhicule accidenté sont des étudiants étrangers qui faisaient des études postsecondaires à Saint-Jean.

Le conducteur a été arrêté, puis libéré plus tard en attendant sa comparution en cour provinciale à Moncton le 13 décembre.

L'autoroute Transcanadienne a été fermée durant plusieurs heures, mais la circulation est maintenant rétablie.