Cancer du sein : quatre semaines d'attente pour une mammographie à Ottawa

Lorsque Rachelle Gagnon est allée voir son médecin de famille pour un examen médical de routine le 22 août, elle a été bouleversée d'apprendre qu'elle avait une masse dans le sein. De plus, on l'a informée qu'elle devrait attendre près de quatre semaines pour passer une mammographie, même si son médecin a qualifié sa situation d'« urgence ».

J'étais scandalisée , a déclaré Mme Gagnon. Surtout quand mon médecin de famille pensait que je devais être vu dans une semaine.

Mme Gagnon a commencé à appeler des cliniques dans toute la ville pour essayer de prendre un rendez-vous plus tôt, mais elle a appris que plusieurs cliniques avaient fermé leurs portes et que celles qui étaient restées ouvertes étaient surchargées d'activités.

Après quatre heures au téléphone, Mme Gagnon a finalement réussi à obtenir un rendez-vous à Cornwall, dans l'Est de la province.

Je pense que c'est tout à fait déraisonnable , a déploré Mme Gagnon. Je devrais pouvoir obtenir un rendez-vous dans la ville où je vis.

Une situation complexe

Dans une déclaration envoyée par courriel, l'Hôpital d'Ottawa a indiqué qu'il triait les demandes de mammographie selon l'urgence afin de respecter la norme du programme ontarien de dépistage du cancer du sein de voir dans les trois semaines les patients qui doivent passer une mammographie.

Le porte-parole du ministère de la Santé de l'Ontario, David Jensen, a déclaré dans un autre courriel que l'Hôpital d'Ottawa a fermé sa clinique de scannographie mammaire au campus Riverside afin de consolider ses services et offrir une expérience plus efficace et confortable aux personnes devant recevoir un diagnostic et un traitement .

L'équipement du campus Riverside a été transféré à la clinique de dépistage du cancer du sein de l'hôpital de Hampton Park, tandis que le centre de santé du sein Rose Ages du campus Général s'occupera maintenant des diagnostics.

La réorganisation des services peut être à la fois complexe et difficile , a écrit M. Jensen. En raison de la fusion, certains sites connaissent des temps d'attente plus longs que la normale pour les mammographies.

« Qui veut vivre ça? »

Mme Gagnon croit qu'il ne faut pas laisser les femmes aux prises avec la perspective d'un diagnostic de cancer du sein de naviguer dans un système incompréhensible et inadapté.

J'ai été surprise de constater qu'il n'y avait pas de meilleur système en place pour placer en tête de liste les personnes qui avaient besoin d'être reclassées , a-t-elle dit.

Denis Potosky, copropriétaire de l'Alliance médicale canadienne, une entreprise qui effectue des mammographies dans trois cliniques privées d'Ottawa, a déclaré que l'attente pour une mammographie dans ces établissements est actuellement de quatre semaines.

Si quelqu'un est recommandé par un médecin et qu'il s'agit d'un cas urgent, nous nous efforcerons de trouver une solution, mais nous ne pouvons pas en prendre un grand nombre comme celui-ci , a-t-il mentionné.

M. Potosky a indiqué qu'au sein du Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain, qui coordonne les soins de santé de l'Est de l'Ontario, les signalements urgents devraient être effectués de façon centralisée pour éviter aux patients comme Mme Gagnon de prendre un rendez-vous par eux-mêmes.

Il a convenu qu'il était inacceptable de faire attendre des femmes quatre semaines après avoir appris qu'elles pouvaient avoir une tumeur cancéreuse.