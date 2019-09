Une nuit métal avec Despised Icon pour bien terminer le FME en Abitibi-Témiscamingue

Avec 35 lieux de diffusion, une multitude d'artistes à découvrir à Rouyn-Noranda en 4 jours, c'était un véritable marathon pour les festivaliers.

Les lendemains de spectacles, les mélomanes commentaient les prestations de la veille en se demandant à quelle heure ils iraient se coucher.

De jour comme de soir, les familles se déplaçaient pour apprécier les genres musicaux proposés. Des mélodies appréciées par les touts petits, dont il faut protéger les tympans. D'ailleurs, des parents posaient un casque antibruit sur les oreilles de leurs enfants qui assistent aux présentations.

La douce Salomé Leclerc les attendait dimanche les festivaliers au Parc botanique À Fleur d'eau.

Les festivaliers étaient nombreux à profiter de la dernière journée du Festival de musique émergente de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

C'est ma 3e fois. La première fois, il paraît que je suis la première artiste à être bookée en show secret comme ça. Alors je suis très contente de revenir cette année avec un troisième album. Merci beaucoup d'être là, je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux , leur a-t-elle dit.

En prestation à 14 h, Mat Vezio a même souhaité Bon matin au public derrière la Bibliothèque municipale pour l'occasion.

Mat Vezio avait des billets pour un spectacle à Sudbury. Il les a donnés pour pouvoir être au FME. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

La toute dernière installation de l'organisation du FME, la Guinguette chez Edmund, accueillait aussi les amateurs de musique en après-midi. Le site aménagé au bord du lac Osisko propose des concerts gratuits chaque semaine depuis le début de l'été.

Elliot Maginot a profité d'une belle journée sous le soleil pour accueillir les festivaliers à la Guinguette chez Edmund. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Nuit métal

Ce dimanche, il n'y avait pas de concert sur la scène extérieure de la 7e rue. Par contre, les murs du Petit théâtre du Vieux Noranda ont vibré au son de la musique d'Archons, Necrotic Mutation et Despised Icon.

La foule n'est pas restée longtemps en avant. Les amateurs se sont exécutés rapidement lorsque le chanteur Alexandre Erian leur a demandé de « faire un beau trash en rond ». Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Despised Icon a été formé il y a 17 ans.

Yannick St-Amand (à gauche), discutait des tests de son avec les membres du groupe Despised Icon, dimanche. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Yannick St-Amand, membre fondateur du groupe Despised Icon se tenait derrière la console. Il était sur la scène jusqu'en 2007. Le rôle de technicien de son lui permet de passer plus de temps avec ses 4 enfants. En faisant le son, ça me permettait plus facilement de me faire remplacer quand je n'étais pas disponible. Même en étant plus membre en tant que musicien, j'ai toujours fait partie du band. J'ai fait tous les albums, on a écrit la musique ensemble, tout le temps , indique-t-il.

Membre fondateur de Despised Icon, Yannick St-Amand est passé derrière la console pour les spectacles du groupe. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Il est aussi technicien de son pour le FME depuis 14 ans. Un rôle qui demande de l'adaptation. Alors qu'il connaît par coeur les chansons de Despised Icon, il doit s'ajuster aux autres groupes.

C'est immense. Avec Despised, je connais chaque parcelle de microseconde de la chanson. Il y a des tounes que j'ai écrit que j'ai tout enregistré donc je sais quoi écouter. [...] Quand tu travailles avec un artiste que tu ne connais pas, la priorité c'est quoi? Est-ce vraiment important la petite subtilité que moi je ne juge pas importante? On va fait notre possible pour que ça sonne bien, mais c'est sûr qu'on va passer droit sur certains éléments , décrit-il.

Place aux femmes

La scénographie cette année laissait place aux femmes. Le projet Les Lutteuses de Martine Savard a été choisi pour les affiches du FME. Les festivaliers ont pu apercevoir cette lutteuse à talons hauts, munis de gants de boxe, prête pour un combat.

L'affiche du FME est basée sur la toile « My Power » de Martine Savard. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

La chanteuse kamouraskoise Laurence-Anne a remarqué le nombre de musiciennes se démarquer au fil des ans.

De plus en plus, les femmes occupent des rôles en musique où on ne les voyait pas avant et j'ai l'impression que les femmes étaient perçues un peu plus comme des chanteuses et c'est à ça qu'on était désignée , souligne-t-elle.

Pour Laurence-Anne, plus de femmes prennent aussi une place derrière un instrument de musique. Comme elle, à la guitare.

Je trouve ça l'fun de plus en plus côtoyer des musiciennes justement qui jouent des instruments qui sont moins désignés au genre et c'est épouvantable ce que je viens de dire, mais initialement, et il faut mousser ça , ajoute Ariel Comptois qui l'accompagne au saxophone.

Les souliers roses suspendus au plafond du Petit théâtre du Vieux Noranda faisaient partie de la scénographie proposée pour le FME. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Sarahmée qui s'impose sur la scène hip-hop est heureuse que le Festival de musique émergente ait laissé une place aux femmes et au rap.

Je pense que le talent parle avant toute chose, avant le genre. C'est important que les festivals et ceux qui les programmes représentent vraiment ce qu'il se passe, soit sur la scène rap au niveau des artistes féminines au niveau de tout le monde , commente-t-elle.

Pour la chanteuse française Jeanne Added, la présence des femmes dans les festivals devrait être importante pour tout le monde. Elle pense qu'il y a encore du progrès à faire.

Plus de 20 projets féminins étaient présentés au FME.