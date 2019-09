Un texte de Karel Houde-Hébert

Avec moins de quatre minutes à faire au quatrième quart, le quart-arrière des Bombers, Chris Streveler a inscrit un touché sur une course d’une verge pour donner l’avance aux siens. L’attaque winnipégoise avait été blanchie jusque là en deuxième demie avant ce touché, qui a couronné une séquence de 11 jeux et de 63 verges.

Cette avance fut de courte durée alors que Cody Fajardo, William Powell et l’attaque des Riders ont traversé le terrain pour mettre la table au placement de Lauther. Powell a amassé 39 verges au sol lors de la dernière séquence offensive des Riders. Le porteur de ballon a terminé la rencontre avec 59 verges de gains en huit courses.

À deux points du premier rang de la division

Les Riders ont maintenant remporté six victoires d’affilée. Ils montrent un dossier de sept victoires contre trois revers et se retrouvent à deux points des Bombers et du premier rang de la division ouest de la Ligue canadienne de football.

La rencontre de dimanche était le 56e duel entre les deux équipes lors de la Classique de la fête du Travail. Il s’agissait de la première fois depuis 1954 que les deux équipes occupent la première et la deuxième position de la division ouest lors de leur affrontement du long week-end.

Au total, l’équipe saskatchewanaise montre un dossier de 37 victoires contre 19 défaites face aux Blue Bombers lors de cette classique annuelle de la fête du Travail. Depuis 2000, les Riders ont le dessus sur leurs rivaux manitobains avec une fiche de 16 victoires contre 5 défaites. Lors de 13 des 15 dernières rencontres, les Roughriders ont inscrit au moins 25 points.

L’affrontement s’est déroulé devant un stade affichant complet : les 33 350 billets disponibles ayant trouvé preneur. Le Vert et Blanc avait tout de même invité les partisans sans billet pour le match à se présenter au stade Mosaic avant la rencontre pour participer à des activités variées.

Les Riders et les Bombers s’affronteront à nouveau dimanche prochain, mais cette fois-ci au stade Investors Group Field de Winnipeg.