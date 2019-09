Des milliers de sikhs rassemblés à Winnipeg pour une commémoration religieuse

La communauté a défilé dans les rues pour l’occasion, vêtue de turbans et d’habits traditionnels, avant de se rassembler devant le Palais législatif pour le reste des festivités.

Quelque 14 000 personnes étaient présentes, selon le vice-président de la Société sikhe du Manitoba, Jasdeep Devgan.

Le 31 août, la naissance du livre saint sikh, le Guru Granth Sahib, est célébrée dans le monde entier. Cette année, il s’agit de son 415e anniversaire.

Jasdeep Devgan déclare toutefois que l’événement de Winnipeg est « unique », car le défilé sikh du Nagar Kirtan a été mis en place le même jour.

Ces processions sikhes ont généralement lieu en avril dans les grandes villes canadiennes, à l’occasion de la fête religieuse Vaisakhi.

Le Nagar Kirtan, qui signifie littéralement « ville » et « chant d’hymnes spirituels », est un défilé sikh traditionnel ayant souvent lieu en avril dans les capitales canadiennes. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

C’est en fait un événement divertissant, on se rassemble avec nos amis et notre famille, on mange tous ensemble et on célèbre notre Guru Granth Sahib , dit Ramandeeb Singh, qui est venu au rassemblement avec sa belle-famille et sa fille.

De la musique sikhe traditionnelle était jouée, et une centaine de bénévoles tenaient des stands de nourriture gratuite et d’objets religieux.

La raison pour laquelle on fête cet événement au centre-ville, c’est aussi pour partager notre tradition et notre culture, pour que les autres puissent en apprendre davantage sur le sikhisme , ajoute Jasdeep Devgan.

La classe politique a également pris part à l'événement. Parmi elle, le chef du Nouveau Parti démocratique fédéral, Jagmeet Singh, présent aux côtés de son homologue provincial Wab Kinew.