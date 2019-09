100% local : le défi est lancé!

Les canards se dispersent, alors que le producteur Ghislain Côté marche dans l’enclos. Il vend des produits issus du canard, avec son entreprise artisanale Maître Canard au Bic.

Avec ses animaux et son jardin, il consomme déjà des produits locaux. Mais il fait des efforts supplémentaires pendant tout le mois de septembre, pour le Défi 100 % local.

Ghislain Côté est à la tête de l'entreprise Maître Canard. Photo : Radio-Canada

On a une pensée de plus et on va essayer des produits qui habituellement ne font pas partie de notre assiette, et d’encourager d’autres producteurs , explique celui qui souhaite tenter de cuisiner la camerise et de faire des gelées avec des fruits qu’il n’a pas l’habitude de manger.

Quand ça vient de proche de chez nous, on sait qui est l'artisan derrière ce qu'on mange. Ça goûte meilleur, en fait! , dit-il.

Le contact avec l'artisan est riche, et lui a une fierté à nous offrir quelque chose de qualité. Ghislain Côté, producteur et participant au Défi 100% local

Ghislain Côté est l'un de ceux qui participent au Défi 100% local au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Ghislain Côté fait partie des participants au Défi 100 % local, qui a pris une grande ampleur au cours des dernières années.

En cinq ans, on est passés d'un petit défi dans une cuisine personnelle à un défi dans 14 régions du Québec , explique la coordonnatrice interrégionale du Défi 100 % local pour le Bon Goût Frais des Îles, Camille Tremblay Lalancette.

On veut que le défi devienne un moyen de repousser ses propres limites , explique-t-elle. Donc, si une personne mange 10 % local pendant l'année et que pendant le défi, elle réalise qu'elle mange 50 % local et qu'elle adopte ça pendant son alimentation annuelle, pour nous, c'est gagné.

Elle soutient que les tables de concertation régionales mettent en branle de nombreuses actions pour encourager la consommation locale.

La cause de l'alimentation locale, ça mobilise beaucoup de gens et on trouve que c'est vraiment un bijou de concertation pour l'ensemble des régions du Québec, tout en soulignant les spécificités et toute la variété qu'on a dans notre terroir québécois , continue Mme Tremblay Lalancette.

Une tendance au Bas-Saint-Laurent

L'achat local est d'ailleurs une tendance bien remarquée dans la région.

Si je regarde en 2009, quand j'ai commencé, c'était davantage des fruits et des légumes qui étaient prisés, les gens venaient pour ça , observe François Mercier, coordonnateur du Marché public de La Mitis. De plus en plus, on achète d'autres produits comme les pains, les pâtisseries, les produits de l'érable, des viandes, les poissons... C'est très diversifié.

Les habitudes de consommation au Bas-Saint-Laurent changent avec le temps, explique François Mercier. Photo : Radio-Canada

On essaie de faire un effort pour acheter plus local. Pour le goût aussi. Souvent, c'est bien meilleur! , s’exclame un Rimouskois. Il faut encourager nos produits locaux, sans ça, ils ne seront plus là , dit un autre.

Le cinquième Défi 100 % local compte sur le partenariat de 14 organisations régionales tout au long du mois de septembre.

Selon un reportage de Maya Arseneau