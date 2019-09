Les choses à faire (et ne pas faire) pour passer une bonne rentrée scolaire

En cette période de rentrée, nous avons demandé à plusieurs directeurs d’établissement des conseils scolaires Viamonde et MonAvenir leurs petits conseils aux parents, les choses à faire et celles ne pas faire, pour passer une bonne rentrée scolaire.

Préparer

Une des choses que moi je recommande, mais aussi, en tant que maman, que je fais, c’est que je recommence la routine à la maison , explique Anjali Hall, directrice de l’école élémentaire Carrefour des jeunes à Brampton.

Pour elle, il s’agit aussi d’éveiller progressivement les jeunes vers la fin de l’été pour bien pouvoir recommencer.

Anjali Hall, directrice de l’école élémentaire Carrefour des jeunes à Brampton Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Pour les familles exogames où l’un des parents parle anglais et l’autre parle français, on a tendance parfois à oublier de parler en français et de vivre des activités amusantes et ludiques en français. Chez nous on met de la musique, on danse, on chante, on lit des histoires avant le dodo , raconte-t-elle.

Parmi les choses qui aident à reprendre le rythme, plusieurs directeurs d’établissement soulignent l’importance du sommeil.

Un bon huit à neuf heures de sommeil est très important , rappelle Josée Landriault, responsable de l’école secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville.

Manger ensemble fait partie des traditions du retour à l’école pour Frédéric Bergeron. Ça facilite aussi les échanges si on a des inquiétudes ou des excitations à partager , explique le directeur adjoint de l’école secondaire catholique Sainte-Famille.

Selon lui, cela permet aussi de répondre aux questions de dernière minute et de calmer les éventuelles anxiétés des enfants.

Et un bon repas est de mise. Il doit être équilibré, entre nourriture maison et nourriture de la cafétéria, pour les plus grands, et comprendre deux collations faciles à consommer pour les plus petits.

Gabriel Lecques, directeur de l’école élémentaire catholique Saint-Noël-Chabanel à Etobicoke Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

La boîte à dîner parfaite n’existe pas Gabriel Lecques

La perfection n’existe peut-être pas, mais selon Anjali Hall, quelque chose de sain, que l’enfant aime, et qu’il peut manger de façon autonome est toujours à privilégier.

Accompagner

Présenter l’école aux enfants et prendre connaissance de l’environnement aide également à un bon départ, selon le directeur de l’école élémentaire catholique Saint-Noël-Chabanel, Gabriel Lecques.

Identifier les espaces communs permet à l’enfant de se sentir un peu chez lui dès la reprise, renchérit M. Bergeron.

Frédéric Bergeron, directeur adjoint de l’école secondaire catholique Sainte-Famille à Mississauga Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Faire le tour des locaux avec lui, utiliser le cadenas, faire la combinaison à plusieurs reprises pour être certain que l’élève est à l’aise d’ouvrir son casier le premier matin sont des exemples de petits gestes qui vont diminuer les sources d’anxiété , explique le directeur adjoint.

Gabriel Lecques prend également soin de rappeler que les retards sont à proscrire. Ça stresse les enfants et puis ça stresse les parents .

Communiquer

Les quatre chefs d’établissement que nous avons rencontrés insistent tous très clairement sur un point : la communication est essentielle.

C’est important de s’assurer qu’on est à l’écoute et qu’on lit le comportement de notre enfant parce que souvent dans le non-dire, dans le non verbal, on peut voir beaucoup plus que ce que l’enfant dit , souligne Mme Landriault.

Même si les ados commencent à vouloir que les parents ne soient pas impliqués, c’est important de le rester, dit-elle. Et il faut poser des questions précises, poser des questions directement , ajoute Frédéric Bergeron.

Et la communication avec le corps enseignant est tout aussi importante selon les quatre directeurs.

La plupart des enseignants ont des sites web avec les travaux à faire. Il faut s’assurer d’avoir ces liens pour pouvoir aller voir les devoirs, voir ce que l’enfant fait , conseille Mme Landriault.

À ne pas faire

La rentrée comprend aussi son lot d’erreurs à éviter. À ne pas faire, c’est de mettre trop de pression à notre enfant , prévient Josée Landriault. Les attentes concernant les notes causent beaucoup d’anxiété et de stress sur les enfants, selon elle.

Josée Landriault, directrice de l’école secondaire Gaétan-Gervais à Oakville Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Certains deviennent un peu trop anxieux et ne savent pas comment gérer s’ils n’ont pas les notes que les parents attendent, et ensuite l’élève a peur d’amener ses travaux à la maison. Josée Landriault

C’est important de comprendre qu’avec toute transition, il arrive que les notes peuvent baisser. Mais c’est normal , assure la directrice.

Pour Frédéric Bergeron, il faut aussi éviter de vouloir tout faire à la place des jeunes, l’impliquer dans toutes les démarches afin qu’il se sente un peu en contrôle lors de la journée de la rentrée .

Enfin, pour Gabriel Lecques, une chose à retenir pour tous les parents, c’est de ne jamais attendre lorsqu’ils constatent que quelque chose ne pas pas avec leur enfant pour en parler au personnel de l’école.