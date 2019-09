Virage zéro déchet à la Coop de Saint-André-de-Restigouche

Grâce à cette initiative, la Coop souhaite offrir des aliments de qualité tout en aidant les gens des environs à réduire leur empreinte écologique.

On va éliminer le plastique et d’une pierre deux coups, on va accommoder davantage la population de Saint-André , explique la gérante du magasin coop de Saint-André-de-Restigouche, Jacqueline Turcotte.

L’offre alimentaire sera en effet plus importante, notamment pour les produits de base, puisque les silos du vrac occupent moins d’espace que les denrées en emballage.

Mme Turcotte, qui a repris les rênes du dépanneur en 2018, ajoute que les petites épiceries comme la sienne n’ont pas le choix de trouver des solutions pour se différencier des grandes surfaces.

Un ancien président de la coopérative examine les nouvelles installations pour la vente en vrac d'aliments biologiques. Photo : Gracieuseté Jocelyne Turcotte

La coopérative, qui a bien failli fermer définitivement en 2009, a connu plusieurs modifications depuis sa fondation en 1942.

Ce virage vert est aussi une autre manière de se diversifier et d’attirer la clientèle des villages avoisinants. L’offre de produits en vrac biologiques la plus près est à deux heures de route, à Rimouski.

Au total, 90 produits biologiques comme des farines, des bouillons, de l’huile, des vinaigres et des noix seront offerts en vrac. Ce n’est pas des bonbons, c’est la base de la cuisine , commente Mme Turcotte.

Le café des brûleries de Carleton-sur-Mer et de Matane sera aussi disponible.

L’approvisionnement viendra d’une autre coopérative, installée à Sherbrooke.

Zéro déchet

Pour la nouvelle administration de la coop, cette initiative est un autre pas vers un magasin zéro déchet.

Déjà, les savons biodégradables fabriqués à Saint-Alexandre de Kamouraska, vendus depuis quelques mois par la coopérative, ont permis d’acquérir de nouveaux membres et d'éviter que plus de 300 contenants de plastique soient placés dans le bac bleu, selon les responsables.

La coopérative vend aussi des sacs en tissu fabriqués à la main par une dame de la région. Les bénévoles de la coopérative ont aussi fabriqué des emballages réutilisables en cire d’abeille pour les vendre au magasin.

Jocelyne Turcotte rêve du jour où son magasin ne vendra plus de bouteilles d’eau. C’est un drôle d’objectif, mais c’est le mien!

La population de Saint-André et des autres villages répond bien à cette nouvelle offre, selon la gérante. Il y a tellement de diversité de produits que cela vaut la peine pour eux de devenir membres.

Un dimanche après-midi à la coopérative de Saint-André-de-Restigouche Photo : Radio-Canada / Gracieuseté Jocelyne Turcotte

La coopérative compte maintenant autour de 200 membres selon Mme Turcotte, soit plus que le nombre d’habitants du village, qui était estimé à 161 en 2016.

L’inauguration de la section vrac de la coopérative aura lieu le samedi 7 septembre.