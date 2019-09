Ebola en RDC: le patron de l'ONU lance un appel à l'aide

Il faut faire plus, en coopération entre la Mission des Nations unies au Congo (MONUSCO) et les forces armées de la RDC , a déclaré M. Guterres après avoir visité un centre de traitement d'Ebola à Mangina, à 30 km de Beni.

À plusieurs reprises, il a insisté sur cette préoccupation majeure dans le Nord-Kivu : la riposte anti-Ebola passe par la lutte contre les groupes armés actifs dans la région, à commencer par la redoutable milice d'origine ougandaise ADF (Forces démocratiques alliées), accusée du massacre de centaines de civils.

Les habitants de Beni accusent parfois les Casques bleus d'inaction face aux ADF. Nous aimerions que la MONUSCO joue pleinement son rôle , a aussi lancé samedi un porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, en annonçant une prochaine offensive contre les ADF.

Notre solidarité doit s'exprimer par une coopération accrue entre la Monusco et les forces armées de la RDC capable de contenir et si possible de battre la menace d'actes terroristes des ADF. Il est important que la population de Beni sache que nous avons entendu ses cris de détresse.

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies