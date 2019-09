Des meubles sauvés de l’enfouissement à Rimouski

Des meubles destinés à l’enfouissement seront bientôt réutilisés à Rimouski grâce à un partenariat entre l’écocentre et la Friperie de l’Est.

Sur les terrains de l’écocentre de Rimouski, des bacs et des conteneurs recueillent séparément de la peinture, des piles, des batteries de moteur, du métal, qui sont envoyés dans diverses usines de recyclage.

Les fils électriques collectés à l'écocentre sont destinés à des usines qui en extraient le métal. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Mais d'autres éléments ne sont pas pris en compte par ce tri minutieux. Ils sont transportés un peu plus loin, sur une colline de terre survolée de goélands : le site d’enfouissement technique. Enfouis, ces objets ne peuvent plus être réutilisés ni recyclés. C’était notamment le cas, pendant des années, des divans.

À partir du mois de septembre, les meubles et les électroménagers en bon état seront plutôt mis de côté, à l’abri des intempéries, pour alimenter la Friperie de l’Est.

L'écocentre de Rimouski prépare un bâtiment qui servira à recueillir les meubles ou objets qui peuvent être réutilisés et qui seront vendus par la Friperie de l'Est. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

C’est une voie que je trouve vraiment prometteuse de pouvoir maintenant réutiliser des meubles pour lesquels on n’avait pas de débouchés ici localement , se réjouit la cheffe de la division environnement de la Ville de Rimouski, Claire Lafrance.

Il n’y a pas d’évaluation du volume de matériel qui pourra ainsi être sauvé de l’enfouissement, mais d’autres initiatives du genre parlent d’elles-mêmes. Des ententes avec des recycleurs spécialisés permettent à présent de valoriser, chaque année à Rimouski, les composants de plus de 850 matelas et de 350 sièges de bébé.

Les sièges pour enfant de l'écocentre sont recyclés par un résident de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Ça donne une seconde vie à ces choses-là. Sylvianne Bouché, directrice générale de la Friperie de l’Est

Les meubles récupérés seront évalués par la Friperie, qui décidera lesquels sont propices à la vente. La plupart seront conservés temporairement dans le nouvel entrepôt de la Friperie, en attendant d’être vendus, dans son local situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest.

Certains items seront probablement écartés en raison de leur grosseur, comme les divans de trois places, selon la directrice générale de la Friperie de l’Est, Sylvianne Bouché.

Selon cette dernière, les réfrigérateurs encore fonctionnels seront toutefois vendus rapidement, puisqu’ils sont très demandés. Les électroménagers sont effectivement les items les plus en demande auprès des locataires de l’Office municipal d’habitation Rimouski-Neigette (OHRN), observe le directeur du service à la clientèle de l’OHRN, Daniel Bélanger.

Davantage de divans, comme ceux qui sont déjà vendus à la Friperie de l'Est, pourront être recueillis à l'écocentre et revendus par la ressourcerie. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Encore du travail à faire

Du côté de l’écocentre, on continue de travailler pour accroître la valorisation des matières résiduelles. Plusieurs solutions existent pour réutiliser les meubles en bon état avant d’aller les porter à l’écocentre.

Sur le site web de la Ville de Rimouski, les résidents de la région peuvent afficher des meubles à donner, une formule qui fonctionne bien depuis plusieurs années, selon Claire Lafrance.

La cheffe de la division environnement de la Ville de Rimouski, Claire Lafrance, rappelle qu'il est possible de donner des objets usagés sur le site de la Ville. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Les résidents peuvent également apporter leurs meubles en bon état à certaines ressourceries de la région.

Par contre, tous les meubles placés près de la route lors de la collecte des gros rebuts sont automatiquement enfouis. Les deux collectes de gros rebuts ajoutent de 250 à 300 tonnes de déchets au site d’enfouissement annuellement, estime Mme Lafrance.

Il ne faut pas arrêter la sensibilisation, comme pour le compost, c’est un incitatif, parfois ça allume des lumières, je pense que c’est très important , opine Yannick Desbiens, chargé d’opérations en environnement pour la Ville de Rimouski.

Le chargé d'opérations en environnement de la Ville de Rimouski Yannick Desbiens indique que les vélos amassés à l'écocentre sont remis à un atelier de récupération de vélos usagés dans une école de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Certains éléments restent toutefois peu valorisés ou ne le sont pas du tout, et aboutissent au site d’enfouissement. C’est le cas, par exemple, des bardeaux d’asphalte utilisés dans la construction de toitures.

Éventuellement, on pourrait développer des voies de recyclage pour le bardeau d’asphalte , croit Mme Lafrance. Pour l’instant, il y en a peu ou pas, et c’est à fort coût, donc on n’a pas encore de marché pour le bardeau d’asphalte.

Le volume de ces matières perdues sous terre chaque année est difficile à calculer. Selon Claire Lafrance, l’écocentre de Rimouski récupère et envoie au recyclage près de 5000 tonnes de divers matériaux par année.