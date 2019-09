Une incursion en sol africain pour des acteurs économiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Cette équipe, qui se rendra dans la capitale de la Tunisie, sera composée de représentants de certaines entreprises et de Promotion Saguenay.

Le directeur général de cette organisation de développement économique, Patrick Bérubé, pense que ce voyage pourrait notamment permettre de convaincre du personnel capable d’évoluer dans l’industrie touristique de s’amener dans la région.

Il souligne que Tunis est un pôle d’attraction pour les voyageurs depuis belle lurette.

Selon M. Bérubé, de nombreux employés, qui sont en mesure d’évoluer dans les secteurs de l’hébergement et de la gastronomie, y sont donc concentrés.

Il ajoute avoir appris que dans le but de réaliser des économies, les patrons des hôtels et des restaurants tunisiens ont une forte propension à congédier leurs travailleurs les plus expérimentés pour les remplacer par des plus jeunes.

Patrick Bérubé estime que cette tendance pourrait être profitable pour des employeurs de la région.

Cependant, à son avis, pour espérer convaincre du personnel tunisien de venir s’installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il sera indispensable de lui faire sentir qu’il pourra y jouir d’un solide encadrement.

Il faudra éventuellement mettre en place des mesures de soutien pour pouvoir accueillir la main-d’oeuvre étrangère adéquatement non seulement au sein des entreprises, mais aussi dans la communauté , conclut-il.