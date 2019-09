Emplois fédéraux dans la Matapédia : toujours un enjeu électoral

Le groupe de citoyens qui milite pour la création d’emplois fédéraux dans la Matapédia ne lâche pas prise et souhaite que la question soit débattue durant la prochaine campagne électorale.

Ils entendent en discuter avec tous les candidats de la circonscription d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia afin de leur présenter la problématique.

La candidate du Bloc québécois, Kristina Michaud, et son chef, Yves-François Blanchette, ont été les premiers à rencontrer le groupe de citoyens.

Les autres candidats suivront, promet un des membres du groupe, Marc Thériault, qui y voit une question d’équité pour l’économie de la Matapédia. De façon intelligente, de façon ponctuelle et sérieuse, on remet les documents aux candidats. Ils auront tout ce qu’il faut pour prendre une décision éclairée.

Cette revendication des Matapédiens date de plusieurs décennies, rappelle M. Thériault. C’est quelque chose qui est dans l’air depuis l’époque de Debané [ancien député de Matane qui occupa, à partir de 1978, différents ministères sous le gouvernement libéral de Pierre-Elliott Trudeau].

Promesse électorale de 2015

Le sujet est revenu dans l’actualité lors de la campagne électorale de 2015, lorsque le candidat du Parti libéral du Canada (PLC), Rémi Massé, qui est depuis devenu député, en a fait une promesse électorale.

Le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé Photo : Radio-Canada

Au début 2018, comme le groupe était sans nouvelle du projet, le député Rémi Massé a été relancé et a offert son aide pour soutenir ses efforts. D’autant plus, ajoute M. Thériault, qu’il s’agissait du seul engagement du député pour la Matapédia.

Le groupe d’une soixantaine de citoyens, qui a reçu l’appui de nombreux élus de la Matapédia, a donc produit l’an dernier un document, justifiant les revendications de la MRC.

La recherche été déposée auprès du député sortant au printemps 2018. Une pétition de 3500 noms, des appuis de la MRC et de toutes les municipalités de la Matapédia, ainsi que ceux de nombreuses entreprises lui ont aussi été remis.

L'État interpellé

Au lancement de sa campagne électorale, mercredi dernier, le député Massé avouait bien humblement avoir manqué de temps pour accomplir cette promesse. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, a-t-il souligné.

À sa défense, Rémi Massé fait valoir qu’il est plus difficile de démarrer un nouveau service que d’en développer un qui existe déjà.

Il promet qu’un second mandat lui permettra de réaliser sa promesse.

On parle de M. Massé parce que oui, c’était un engagement, on voulait travailler avec lui parce qu’il avait eu le courage de l’écrire, de le mettre sur son programme , commente Marc Thériault qui croit que la question dépasse la politique partisane.

C’est l’État fédéral qu’on interpelle. Sachant que notre part historique, on ne l’a jamais eue. Sachant que de toute façon la fonction publique augmente, sachant qu’on la paie. Il y a des investissements entre guillemets dans le comté, il y en a beaucoup que ce sont des prêts qui auraient eu lieu de toute façon. Si on prend 400 emplois, on parle de 20 millions de retombées annuelles pour la Matapédia. Ce sont de belles retombées, nous n’avons pas ça dans la Matapédia.

La Matapédia ne compte actuellement que quatre fonctionnaires fédéraux, en poste au bureau d’Assurance-emploi de Causapscal, relève M. Thériault.

Selon l'OCDE, le Canada se classe au 5e rang mondial pour le nombre de fonctionnaires par millier habitants. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le Canada comptait, en 2015, 100 fonctionnaires pour 1000 habitants. Prenez les 18 000 habitants de la Matapédia et vous allez voir que nous sommes très, très loin du compte , relève M. Thériault.

Le groupe estime que la Matapédia devrait compter au moins 400 emplois fédéraux, et ce, peu importe le type de services, afin de rééquilibrer l’économie de la MRC.

Des démarches similaires ont aussi été entreprises auprès des politiciens provinciaux, lors des dernières élections québécoises. La Matapédia juge qu’elle est aussi en déficit de personnel de la fonction publique québécoise.