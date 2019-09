Fusillade au Texas : sept morts et les motifs toujours inconnus

Une septième personne a succombé à ses blessures, alourdissant le bilan de cette nouvelle tuerie de masse, la 25e du mois d’août, selon le site web Mass Shooting Tracker.

En point de presse dimanche, le chef du Service de police de la ville d’Odessa, Michael Gerke, indiqué que les autorités n’avaient pas encore de réponse définitive quant aux motifs de l’homme ayant ouvert le feu sur la route à bord d’un camion de la poste volé.

En plus des nombreux morts, 22 personnes ont été blessées, dont un bébé de 17 mois qui a reçu des fragments de balle au visage.

M. Gerke a refusé de donner le nom du tireur, préférant ne pas lui donner ce genre de notoriété .

Le FBI compte dévoiler le nom du tireur plus tard dans la journée. Des agents ont indiqué à l'Associated Press qu'il s'agirait de Seth Ator, un homme de 36 ans.

Les agents fédéraux ont précisé que l’homme n’avait pas de lien avec des groupes terroristes.

Les forces de l’ordre locales et les agents de l’État ont poursuivi le suspect et l’ont arrêté avant qu’il ne puisse entrer dans un cinéma bondé dans lequel il aurait pu faire encore plus de morts.

Christopher Combs, agent spécial du FBI