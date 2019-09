Ouvert ou fermé pour la fête du Travail

C’est la fête du Travail lundi et, pour l’occasion, plusieurs commerces et services publiques seront fermés. Voici une petite liste pour vous permettre de pleinement profiter de cette journée de congé.

La plupart des magasins de grande surface seront fermés lundi, tout comme les bureaux du gouvernement provincial et fédéral et des villes de Montréal et de Québec.

Les petits commerces d’alimentations et les épiceries de quartier peuvent être ouverts. Il en va de même pour les dépanneurs et certaines pharmacies.

Les banques et les caisses populaires seront fermées.

Les SAQ Express seront ouvertes alors que la quasi-totalité des succursales de la SAQ, et l'ensemble de celles de la SQDC, seront fermées.

La collecte de déchets aura lieu dans certaines villes, dont Montréal, Laval et Québec. Consultez les sites Web de vos municipalités pour vérifier si tel est le cas.

De nombreux services de transport en commun seront assurés, mais les horaires seront modifiés. Consultez le site Internet de votre société de transport pour plus d'informations.