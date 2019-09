Deux athlètes saskatchewanais ont fait des vagues sur le lac Wascana

Les participants aux championnats nationaux de vitesse de Canoë-kayak Canada ont pagayé sur le lac Wascana de Regina toute la semaine. Parmi eux, deux Saskatchewanais qui sont dans le même bateau depuis l'adolescence et qui gagnent depuis des médailles ensemble et individuellement.

Jarret Kenke et Mykel Kowaluk ont tout les deux pratiqué un autre sport enfant avant de découvrir et de s'engouer pour le canoë-kayak. Pour le premier, c'était la nage et pour le deuxième le hockey.

Aujourd'hui, les deux athlètes remportent des médailles à deux et individuellement lors de compétitions nationales et internationales.

Jarret Kenke a remporté deux médailles d'argent aux Jeux panaméricains à Lima, au Pérou il y a à peine un mois.

Samedi, les deux hommes sont arrivés troisièmes lors de la finale du sprint sur 500 mètres et quatrièmes lors de la finale du sprint sur 200 mètes, selon les résultats non officiels des Championnats nationaux sur le lac Wascana.

Il y a une certaine honnêteté entre nous, a expliqué Jarret Kenke à l'émission Saskatchewan Weekend de CBC. Ce n'est pas toujours comme ça entre partenaires dans une équipe à deux.

L'athlète ajoute qu'ils se disent toujours comment ils se sentent, ou comment ils sentent le bateau et ils tiennent tous les deux à ajuster ce qui cloche. Il ajoute que depuis leur plus jeune âge, ils ont toujours cherché la perfection ensemble.

Nous pouvons passer la majorité de l'année à pagayer séparément et quand nous sautons dans la même embarcation, moins de 48 heures suffisent pour que nous retrouvions notre rythme comme il l'était l'année précédente. Jarret Kenke

Les pagayeurs travaillent fort au départ d'une course sur le lac Wascana lors du Championnat national de vitesse 2019 de Canoë-kayak Canada. Photo : Radio-Canada / Brian Eneas

Les Championnats nationaux de vitesse de canoë-kayak Canada qui se déroulent depuis mardi sur lac Wascana prennent fin dimanche.

Cette compétition est la plus importante de l'été pour les canoéistes et kayakistes canadiens.

Elle a réuni dans la ville Reine près de 1000 athlètes d'élite d'une quarantaine de clubs d'un peu partout au pays, dont plusieurs membres de l'équipe nationale.

Avec les informations de Bryan Eneas