Des constats d'infraction pour une douzaine de pêcheurs dans le secteur de Senneterre

L'opération qui s'est déroulée en début du mois visait à s'assurer du respect de la réglementation sur la pêche.

Plus de 200 véhicules ont été inspectés au cours de l'opération menée en collaboration avec la Sûreté du Québec et les contrôleurs routiers.

12 personnes se sont retrouvées en situation d'infraction pour un total de 15 infractions , précise Nancy Binette, sergente à la protection de la faune pour la direction régionale du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Et d'ajouter que les infractions constatées ont été la détention de poissons non dénombrables, non mesurables et non identifiables, avoir dépassé le contingent autorisé, la taille non conforme dans le cas du doré jaune et la possession illégale de dorés.

D'autres opérations de contrôle sont prévues au cours des prochaines semaines.