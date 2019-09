Une Gatinoise se prépare au passage de Dorian à West Palm Beach

Julie Lavoie a quitté Gatineau pour s'établir en Floride en 2007. Depuis, l'agente immobilière raconte avoir vécu plusieurs catastrophes naturelles.

Julie Lavoie habite à West Palm Beach depuis 12 ans. Photo : Radio-Canada

J’ai vu au moins cinq ouragans qui perturbent notre travail, où on doit rester à la maison et faire beaucoup de préparations , a-t-elle précisé en entrevue avec Radio-Canada.

La ville de West Palm Beach, qui se trouve au nord de Miami, pourrait se retrouver sur la trajectoire de l'ouragan Dorian.

Or, les prévisions ont beaucoup changé dans les 72 dernières heures.

Beaucoup d’entre nous étaient en mode plus relax. Julie Lavoie, résidente de West Palm Beach.

Dorian devait à l'origine passer directement sur la Floride. Puis, vendredi, les prévisionnistes ont plutôt prédit une trajectoire en L qui allait éviter la région.

Pour Mme Lavoie, ces prévisions changeantes sont source d'inquiétude.

Soudainement ce matin, catégorie 5, l’ouragan se désorganise. On nous dit d’évacuer à certains endroits , a-t-elle raconté.

Choisir de rester

Selon Mme Lavoie, Dorian ressemble à ce qu’elle a vécu en 2017, avec l’ouragan Maria.

La Gatinoise a donc ramassé tout ce qui aurait pu partir au vent à l’extérieur de chez elle — plantes, meubles, rideaux — en plus de fermer ses châssis. C’est beaucoup de petits détails , fait-elle remarquer.

La résidente de West Palm Beach, originaire de Hull, Julie Lavoie a préparé sa maison à la venue de l'ouragan Dorian. Photo : Radio-Canada

La Floridienne d'adoption fait partie de ceux et celles qui ne quitteront pas leur maison, en dépit des conseils des autorités.

Elle a choisi de rester, pour éviter le chaos des évacuations.

Est-ce qu’on va être sain et sauf ou on va se faire avaler par un [ouragan de] catégorie 5? Julie Lavoie, résidente de West Palm Beach

À la maison, on a tout ce dont on a besoin. Se mettre sur la route, avec les magasins vides... L’eau, la nourriture, ils sont en pénurie [...] Les hôtels chargent plus cher ou n’ont pas de chambres à louer. [...] Se ramasser dans la voiture au moment de l’ouragan, ce serait beaucoup moins sécuritaire qu’à la maison , croit Mme Lavoie.

Comme au casino

Le plus difficile, dit-elle, est de gérer les changements rapides dans les prévisions.

Ça crée de l’anxiété. [...] On nous a dit : “Ça va aller”. Et ce matin, on est en panique. Ça gruge beaucoup d’énergie. On se croirait au casino.

Dorian s'est abattu dimanche sur les Bahamas. Selon les prévisions, l'ouragan devrait ensuite se rapprocher de la côte est de la Floride lundi soir et mardi.