Début du Défi 100 % local en Estrie

Les consommateurs peuvent choisir leur niveau de participation dans quatre défis différents. Certains allant de quelques repas 100 % locaux par semaine jusqu’à la totale : manger uniquement des aliments locaux pendant un mois.

Depuis quelques années, David Maurice et sa famille tentent de consommer le plus possible des aliments du coin.

Il y a plusieurs produits qu’on peut avoir à l’année comme les carottes, les pommes de terre, les oignons , énumère Geneviève Dorion-Bélisle.

L’alimentation locale a vraiment été une façon de me rapprocher avec mes valeurs environnementales et ce que je prônais dans la vie de tous les jours. L’alimentation c’est un des gros impacts qu’on a sur l’environnement , renchérit David Maurice.

Le Défi 100 % local a vu le jour en 2015 aux Îles-de-la-Madeleine. Le mouvement collectif s'étend désormais dans six régions du Québec.