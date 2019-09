Les inquiétudes sur les effets de la naloxone distribuée gratuitement exprimées par le ministre adjoint à la Santé mentale et aux dépendances de l’Alberta, Jason Luan, ont soulevé l’ire de l’opposition officielle, conduisant le Nouveau Parti démocratique (NPD) à remettre en question la compétence du ministre.

Lors d’une conférence de presse samedi après-midi, la porte-parole officielle du NPD en matière de Santé mentale et et de dépendances, Heather Sweet a demandé la rétrogradation du ministre.

Au terme d’une table ronde sur les effets de la dépendance aux drogues vendredi, Jason Luan a soutenu qu’une « mauvaise utilisation » de la naloxone distribuée gratuitement risquait d’accentuer la dépendance aux opioïdes de ceux qui « ont l’assurance offerte par la naloxone » et de transformer ainsi le gouvernement en « facilitateur » de surdoses.

« Ce ministre adjoint a clairement un parti-pris », soutient-elle. « Le premier ministre doit le congédier pour le remplacer par quelqu’un qui veut travailler avec les Albertains et parler de santé mentale et de dépendances de façon efficace et orientée vers les solutions », croit Mme Sweet.

Faisant référence à des insinuations publiées puis retirées par Jason Luan sur Tweeter à propos de liens allégués entre les compagnies pharmaceutiques et les études sur les centres d’injection supervisée, Heather Sweet ajoute que ce n’est pas la première fois que Jason Luan tient des propos discutables en lien avec les dépendances.

De « graves inquiétudes »

La cofondatrice de l’organisme Moms Stop the Harm (Mères contre le mal), Petra Schulz, soutient que les propos du ministre adjoint soulèvent « de graves inquiétudes ».

Celle qui a cofondé l’organisme pour soutenir les proches de ceux qui sont morts par surdose après le décès de son fils de 25 ans croit que les paroles de Jason Luan pourraient conduire les gens à douter de l’efficacité réelle de la naloxone.

« Il vient essentiellement de miner une initiative de santé publique qui a sauvé des milliers de vie dans notre province », s’indigne-t-elle. « Ce genre de commentaires alimente le scepticisme et peut conduire des gens à la mort. »

Selon les données de Services de santé Alberta, 146 892 trousses de naloxone ont été distribuées gratuitement dans la province depuis 2016, dont au moins 9386 ont permis de sauver des vies.

Le PCU défend son ministre

Justifiant les propos de Jason Luan, un porte-parole du bureau du premier ministre soutient qu’une remise en contexte s’impose.

Selon Harisson Fleming, le ministre adjoint ne faisait que répéter les inquiétudes de certaines familles présentes lors de la table ronde.

« C’est dommage, mais pas surprenant, que le NPD tente de discréditer le ministre en ignorant ce qu’ont dit certaines familles », déplore-t-il.

Le porte-parole du ministre adjoint a, quant à lui, refusé de répondre aux attaques du NPD, mais a indiqué que deux parents présents à la table ronde vendredi ont soutenu que leurs enfants avaient abusé d’opioïdes à cause du sentiment de sécurité donné par leur trousse de naloxone.

Avec les informations de Helen Pike, Charlotte Dumoulin, Jordan Omstead et Sarah Rieger