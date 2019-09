Dernier jour des tramways articulés à Toronto

La Commission de transport de Toronto (CTT) continue de convertir son parc de tramways, même s'il reste encore des vieux tramways en circulation, notamment en raison de la litanie de retards dans la livraison des nouveaux tramways.

La métropole a signé en 2009 un contrat de 1 milliard de dollars avec Bombardier, pour se faire livrer 204 tramways avant la fin de 2019.

Malgré un programme de remise à neuf de vieux tramways lancé en 2015 et 26 millions de dollars investis, le prolongement de la durée de vie des véhicules n'a jamais eu les résultats escomptés.

Ces vieux tramways articulés ont été introduits en 1988.

Ils étaient considérés à l'époque comme étant un succès historique, permettant à la CTT d'accroître la capacité de ses tramways sur les itinéraires les plus achalandés.

Pour marquer l'événement, la CTT offre des passages gratuits à bord des deux derniers tramways le long de la rue Queen et la gare de triage Russell (rues Queen est et Greenwood) et la boucle Wolseley (rue Bathurst, juste au nord de la rue Queen Ouest). Ces trajets auront lieu entre 14 h et 17 h.

Un des deux tramways sera préservé par la CTT.