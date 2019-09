Deux femmes de la région de Québec ont perdu la vie dans des accidents de VTT

Sur la Côte-Nord, la randonnée en VTT d'une femme et d'un jeune enfant de 4 ans a tourné au drame, peu après 16 h, dans la ZEC Chauvin, à Sacré-Coeur. Mélanie Paquette-Landry, 28 ans, de Québec, a perdu la maîtrise du véhicule qui est tombé dans un cours d'eau. La conductrice a subi un important traumatisme crânien et son décès a été constaté sur place. L'enfant a survécu, mais il a subi un violent choc nerveux et a été conduit à l'hôpital. On ne craint toutefois pas pour sa vie.

Deux heures plus tard, c'est le destin de deux femmes qui a été bouleversé lors d'une randonnée à Témiscouata-sur-le-Lac, dans le Bas-Saint-Laurent. Les deux femmes se trouvaient sur le même VTT lorsque la conductrice a perdu la maîtrise de l'engin après avoir effectué une manoeuvre brusque, lors d'un virage. Leur véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter sur le chemin des Bouleaux, situé à proximité de la rue de la Seigneurie.

La conductrice du VTT est décédée, tandis que sa passagère a subi des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie.

La victime est Johanne Daguerre, âgée de 59 ans, de Lévis.

Ni l'une ni l'autre ne portait de casque protecteur, selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville.