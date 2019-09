Banques alimentaires : l'été entraine d'inquiétantes pénuries à Toronto

La banque alimentaire Daily Bread indique que la demande a augmenté de 20 % durant l'été. Pourtant, les besoins augmentent d'à peu près le même pourcentage à ce moment de l'année. Elle a failli manquer de nourriture la semaine dernière.

Pour toutes les banques alimentaires de la ville, l'été est une période difficile.

C'est principalement parce que les gens ne pensent pas aux banques alimentaires à ce moment de l'année, ils sont en vacances , explique Neil Hetherington, président-directeur général de Daily Bread.

Selon lui, le pic de la saison des dons commence plutôt autour de l'Action de grâce et jusqu'à la saison des vacances. C'est aussi la période durant laquelle les oeuvres de bienfaisance retiennent davantage l'attention du public.

Cela peut rendre la vie plus difficile aux familles avec des enfants, étant donné que ces derniers risquent de ne pas avoir accès aux programmes de nutrition scolaire pendant les vacances d'été. Neil Hetherington, président-directeur général de Daily Bread

Jenni Feheley Photo : Radio-Canada / Nick Boisvert

Des appels aux dons

Les gens n'arrêtent pas de manger pendant l'été. Quand on est assis en terrasse, c'est plus difficile de se rappeler que d'autres personnes ont de la difficulté à s'en sortir , rappelle de son côté la prédicatrice laïque Jenni Feheley, qui dirige la banque alimentaire Beeton Cupboard à l'église St. Michaels and All Angels, dans le nord de la ville.

Cette église compte l'une des nombreuses banques alimentaires de petite taille gérées par la communauté. Elle sert généralement jusqu'à 30 personnes et familles par semaine.

Les difficultés ont augmenté à la fin du mois d'août, quand il n'y avait plus que deux paniers de produits alimentaires pour toutes réserves.

Pour remédier à la situation, Jenni Feheley a lancé un appel à l'aide sur Facebook. Les dons ont augmenté de 70 % par la suite.

Arielle Holden Photo : Radio-Canada / Nick Boisvert

Arielle Holden vit dans le coin, mais ne fréquente pas l'église. Après l'appel dans le média social, elle a déposé quelques sacs d'épicerie.

Selon elle, la saison estivale est aussi le moment où les familles sont concentrées sur leurs vacances ou la préparation des enfants à la rentrée scolaire. D'où le fait que, parfois, les personnes sont moins disposées à penser aux autres.

Inquiétude des banques alimentaires

L'Association ontarienne des banques alimentaires, Feed Ontario, indique que 502 000 personnes font appel au service de banques dans la province chaque année.

L'utilisation globale a également augmenté de 14 % depuis 2008.

Il y a des craintes que ces chiffres augmentent encore en raison de récents changements apportés à la politique gouvernementale par la province.

À lire aussi : Plus de 507 000 Ontariens ont eu recours à une banque alimentaire en 2018

La Ville de Toronto a déjà signalé que son programme de nutrition en milieu scolaire, utilisé par au moins 200 000 élèves, pourrait être touché par les récentes coupes effectuées par la province dans les services de santé publique.

Si ces programmes sont supprimés ou réduits, M. Hetherington a déclaré que la hausse habituelle de la demande au cours de l'été pourrait se prolonger pendant l'année scolaire.

Toronto estime que les compressions imposées par le gouvernement Ford s'élèvent à un milliard de dollars au cours de la prochaine décennie. La province conteste ce calcul.