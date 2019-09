L'ouragan Dorian se renforce et passe en catégorie 5 à l'approche des Bahamas

L'ouragan Dorian, désormais classé en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson, s'apprête à frapper les îles Abacos, dans l'archipel des Bahamas, a prévenu dimanche le Centre des ouragans américain (NHC).

Le cyclone tropical, qui génère des vents atteignant 260 km/h accompagnés de pluies diluviennes, pourrait provoquer des dégâts considérables et menace la vie des habitants, a précisé le NHCCentre des ouragans américain .

L’œil du cyclone était situé à 8 heures (heure locale) à environ 360 kilomètres à l'est de Palm Beach, en Floride, vers laquelle il devrait ensuite se diriger.

Vers 5 heures dimanche matin, l’œil de l'ouragan, encore classé de catégorie 4, se trouvait à 110 kilomètres à l'est des Îles Abacos aux Bahamas et à 410 kilomètres à l'est de West Palm Beach, en Floride, aux États-Unis.

L'ouragan Dorian se déplaçait à 13 km/h avec des pointes de vent enregistrées à 240 km/h.

Un avertissement de tempête tropicale avait été émis pour la côte est de la Floride de Deerfield Beach à Sebastian Inlet, dans le sud de cet État américain très prisé pour ses plages, tandis qu'une veille de tempête tropicale avait été émise plus au sud entre Deerfield Beach et Golden Beach, près de Hollywood.

La catégorie 5, la plus élevée à l'heure actuelle, était notamment celle de l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005, mais aussi Irina et Maria qui ont ravagé les Antilles en 2017.

